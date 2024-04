Feijóo se muestra sorprendido de que ningún dirigente del PSOE descarte gobernar con Aragonès tras haberse "mofado" de Sánchez

El líder de la oposición vuelve a arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez un día después de que el líder de ERC, Pere Aragonès, avisara de que el referéndum dejará de ser "imposible" para el Ejecutivo como lo era en un inicio la ley de amnistía. Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado sorprendido de que 24 horas después de aquellas declaraciones, no haya salido ningún dirigente socialista a descartar un posible pacto postelectoral con Aragonès quien se ha "mofado" de Sánchez. En otras palabras, el presidente del PP cree que si PSC gana las elecciones catalanas dará la vicepresidencia a ERC.

"No hay ningún dirigente socialista que diga que no hay ninguna posibilidad de que sea el vicepresidente del gobierno de la Generalitat en el caso de que el PSOE gane las elecciones. Este señor se ha mofado del Estado de derecho en nuestro país, de sus socios, del presidente y de Illa. Todo parece indicar que si el PSC hace gobierno, será el vicepresidente. Y nadie del PSOE ha salido", ha censurado Feijóo en una entrevista en Cope.

En este sentido ha puesto en valor la relevancia de la próxima cita electoral en Cataluña, en la que cree que el PSOE "ya no es alternativa al independentismo" sino "su complemento". Por ello ha pedido el voto para su candidato Alejando Fernández: "Si todos los catalanes concentran el voto en el PP puedo asegurar que puede haber una sorpresa importante en la noche electoral".

Mientras tanto, el líder de la oposición seguirá su ofensiva contra la amnistía. Para ello, ya explicado que llevará a ex magistrados del Tribunal Constitucional al Senado en la segunda quincena de abril para que expliquen qué es lo que el Gobierno "ha omitido a los ciudadanos en la tramitación de la ley", ya que se está tramitando como un proyecto de ley en lugar de como un proyecto de ley en lugar de como una proposición de ley.

Pase lo que pase en el Senado, Feijóo recuerda que la ley volverá al Congreso el 14 de mayo. Una vez que el Gobierno apruebe la ley, el popular plantea las dos "vías más directa para parar este atropello": desde que el PP presente recurso ante el TC a que el Supremo puede presentar un recurso prejudicial al TJUE. A lo que ha añadido que tambiém los jueces pueden plantear cuestiones de inconstitucionalidad.

Feijóo ha subrayado que "nunca se ha dado una amnistía a cambio de una investidura", por lo que considera que es la "mayor cacicada desde la dictadura de Franco. "Unos políticos, que están sentenciados por el Supremo, han redactado el código penal en nuestro país. Han decidido quién es el presidente del Gobierno. Cada semana le prorrogan su mandato. En nuestro país ya no hay un gobierno Frankestein, es un gobierno zombie porque ya han transcurrido nueve meses y no ha habido ninguna decisión de gobierno".

A la falta de proyectos de legislatura, Feijóo suma la supuesta trama de corrupción que afecta al Gobierno de Sánchez y a su entorno: "Pinta muy mal". Así, ha recriminado al presidente que no haya dado "ni media explicación ni media disculpa cuando está salpicado la mitad de su Gobierno, buena parte del partido y personas de su entorno". En este punto, ha explicado que este lunes su partido presentó en el Senado los primeros 58 nombres que estarán obligados a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo. Por el momento no han incluido ni al presidente ni a su mujer, pero avisan de que todo depende de las explicaciones que dé Sánchez: "No quiero llamar a la mujer del presidente del gobierno salvo que el presidente me obligue".