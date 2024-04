La pérdida de tirón y el bloqueo de la negociación para lista de las europeas hacen saltar las alarmas en los aliados de Sumar

Las conversaciones para cerrar la candidatura de Sumar a las próximas elecciones europeas están "en punto muerto" y, además, la formación no puede seguir "perdiendo compañeros por el camino", por lo que habría que reconstruir los puentes con Podemos a medio plazo. Ese fue el duro diagnóstico que hizo IU este lunes del momento que atraviesa la alianza, que está experimentando choques entre los partidos que la integran para pactar una lista de cara a los comicios de junio y que, además, lleva meses desdibujada en la acción de Gobierno. Y no solo con IU tiene problemas Sumar: las relaciones con Compromís también pasan por un mal momento y ni siquiera está claro que los valencianistas no vayan a romper con Yolanda Díaz para las europeas.

Desde que Díaz comenzó a dar los primeros pasos para la construcción de Sumar, IU ha expresado en varias ocasiones sus quejas públicamente. La última vez que lo hizo fue en febrero, a poco más de un mes de que se celebrara el congreso fundacional de la formación, cuando exigió que la líder no se reservase en los estatutos para sí el 70% de los órganos de dirección. El pasado diciembre, de igual manera, IU exigió a Díaz "aclarar" si "pretende reproducir" en Sumar "esquemas de partidos clásicos". Pero nunca se había expresado con tanta contundencia como este lunes, cuando la federación espetó públicamente que "un proceso de suma es de suma, no uno en el que se pierdan compañeros".

Quien pronunció esas palabras no fue un dirigente cualquiera, sino Ismael González, secretario de Organización de IU y su número 1 provisional hasta que se celebre el congreso que elegirá un nuevo líder. Esa asamblea tendrá lugar el 18 y 19 de mayo, y precisamente de cara a la misma los máximos dirigentes de IU tienen muchos incentivos para elevar el tono y escenificar ante su militancia que defienden los intereses de su partido dentro de Sumar. Pero, incluso así, no es baladí que un dirigente del peso de González pidiera "autocrítica" a su espacio político, asegurase que no es positiva la "división" en la izquierda y defendiese abiertamente "un proceso unitario" en el que, en el "futuro", exista una "recomposición de la izquierda" de la que deben ser partícipes "los compañeros de Podemos".

Esas palabras, además, llegan en un momento crucial para el futuro de Sumar, que pelea por obtener representación en las próximas elecciones en el País Vasco. El entorno de Díaz no quiere siquiera valorar la posibilidad de quedarse sin diputados, como ya le ocurrió a la coalición en Galicia. Pero las encuestas reflejan que esa opción es factible y, si eso ocurriese, la formación quedaría muy tocada de cara a unas elecciones europeas en las que las perspectivas no son las mejores, puesto que Sumar competirá directamente con un Podemos que se juega el todo por el todo con Irene Montero como candidata.

No obstante, no solo los sondeos para las elecciones vascas vaticinan resultados magros para Sumar. Este lunes, otra encuesta publicada en el diario El País revelaba que, si los comicios generales fueran mañana, la ruptura entre Díaz y Podemos costaría a Sumar nada menos que un tercio de sus votos. Eso dejaría a la coalición notablemente por debajo del 10% de los sufragios y muy perjudicada por el sistema electoral. No hay elecciones generales en el horizonte y a la legislatura aún le quedan años por delante, pero la actual situación dista mucho de ser ideal para Sumar.

La negociación para las europeas, tocada

Esas estrecheces están dejándose notar en la negociación entre Díaz y sus aliados de cara a la lista de las elecciones europeas, puesto que los puestos de salida —los que tienen el escaño garantizado— son pocos y hay muchos partidos que quieren ocupar al menos uno de ellos. IU lleva semanas presionando para que el candidato que ha elegido, el eurodiputado Manu Pineda, esté en uno de esos puestos con acta asegurada, y este lunes su secretario de Organización insistió en que "IU debe estar lo más arriba posible" de la lista.

El sábado pasado, el dirigente de IU José Antonio García Rubio, perteneciente al sector crítico tanto con la actual dirección como con la alianza con Sumar, afirmó públicamente que Sumar solo está ofreciendo que Pineda ocupe el quinto puesto de la candidatura para las elecciones europeas. Ismael González, por su parte, no quiso confirmar si esa es la oferta que ha trasladado Díaz a IU, pero sí aseguró que no cree que haya "peligro" de que la federación se quede fuera de los primeros lugares de la lista.

Eso, no obstante, no es óbice para que González asegurase que la negociación ha alcanzado un "punto muerto" y "está durando mucho". "Ya no es tiempo de seguir debatiendo, tenemos el programa y hace falta concretar las personas que lo deben llevar a cabo", señaló el secretario de Organización de IU, que aseguró que "la dirección de Sumar no consigue aunar la voluntad de las organizaciones y las personas" que componen la alianza "para configurar una candidatura unitaria".

Ante esa realidad, IU propuso este lunes celebrar "primarias" conjuntas entre todos los partidos de Sumar para determinar la composición de la lista. No obstante, la formación de Yolanda Díaz rechaza tajantemente esa posibilidad, sabedora de su debilidad frente a los bien organizados aparatos de los partidos, cuya capacidad de movilizar a sus afiliados podría poner en peligro la primacía de Movimiento Sumar dentro de la candidatura. Lo único que Díaz acepta someter a la votación de las bases es una lista pactada previamente con los partidos y que únicamente se pueda apoyar o rechazar, pero no modificar, tal y como confirmó este lunes el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.

Compromís, en el aire

Fuentes de Sumar quitan hierro a estas declaraciones de la dirección de IU y aseguran que se deben a su "táctica negociadora", es decir, que solo buscan meter presión a Díaz para que la federación consiga una mejor posición en la lista para las europeas. Pero no solo con IU hay problemas para cerrar este acuerdo: tampoco Compromís está muy contenta con lo que le ofrece Sumar, y de hecho la formación valencianista lleva semanas dejando en el aire la posibilidad de romper con Díaz y presentarse junto a otras fuerzas a unas elecciones en las que el sistema electoral prima las alianzas entre partidos.

Por ahora, Compromís sigue negociando con Sumar su encaje en una lista conjunta, pero este martes su dirección se reunirá para analizar la marcha de esas conversaciones y los próximos pasos a dar. Y en un sector importante de la formación valencianista cunde desde hace meses un cierto descontento tanto con el Gobierno en su conjunto, a quien se acusa de no estar atendiendo ninguna de las demandas de Compromís, como con Sumar, puesto que el ala más nacionalista del partido exige que Díaz no ponga en marcha estructuras de su nuevo partido en la Comunidad Valenciana y se limite a asumir que Compromís es su referente en ese territorio.