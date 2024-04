Supersubmarina: "Sería impresionante que este libro pudiera ayudar a alguien a salir de un momento malo"

La vida es tremendamente frágil, tan pronto estás arriba, en lo más alto, como que de repente algo te golpea y te lo cambia todo. Supersubmarina, el cuarteto indie de Baeza, Jaén, estaba en el verano de 2016 cumpliendo con una cargada agenda festivalera. Contaba con tres discos editados en la multinacional Sony, un numeroso grupo de fans y un éxito a la altura de otras bandas indies nacionales como Vetusta Morla o Izal.

Tras actuar en el festival Medusa los integrantes del grupo decidieron volver a Baeza esa misma madrugada en su monovolumen en lugar de dormir en Valencia. Cuando estaba amaneciendo tuvieron un accidente de tráfico que les cambió la vida. Dejó muchas secuelas, especialmente a José y Jaime.

Así, de golpe, toda su carrera se apagó, se paró dramáticamente. El periodista Fernando Navarro ha recogido su historia a través de múltiples testimonios y nos la desvela en Algo que sirva como luz, que acaba de publicarse en la editorial Aguilar.

Este periódico habla con los cuatro Supersubmarina: José Marín, Chino; Juan Carlos Gómez, Juanca; Antonio Cabrera, Pope; y Jaime Gandía, además de con Navarro. También es novedad que a partir del 12 de abril estará en preventa el vinilo de La Maqueta, con la que empezó Supersubmarina.

Les ha costado su proceso llegar hasta aquí, hasta elegir a Fernando para escribir este libro. Exponerse siempre impone, no deja de ser un trago, pero ¿es importante hablar desde la verdad? ¿Qué piensan ustedes?Jaime: Hay que tener muy claro que Algo que sirva como luz no es tanto un libro musical, es una historia de cuatro personas que han pasado por mucho. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que contemos las cosas tal cual son. No tendría sentido inventarnos cosas o callarnos porque este libro en algún momento quizás pueda ayudar a alguien. O sea, nuestra historia, dentro de que pueda ser más o menos única dentro del ámbito musical, no es ni mucho menos única dentro del ámbito humano. Hay muchas personas que pasan por cosas similares día sí y día también. Y creo que tener como referentes a gente a la que sigues o simplemente personas que hayan pasado por algo parecido por lo que tú estás pasando en un determinado momento puede ayudarte a superar todas esas dificultades que en ese momento quizás te puedan parecer insalvables. Para mí sería impresionante que este libro pueda ayudar a alguien a salir de un momento malo. Sería para mí el culmen de todo esto que estamos haciendo.

​Pope: Yo creo que también la realidad del libro, la realidad de nuestra historia, ha sido la que verdaderamente ha servido para sanearnos a nosotros mismos. Por tanto, si no llega a existir esa verdad en todo lo que hemos contado, a nosotros mismos no nos habría sanado.

¿La música sigue siendo para ustedes no solo un vínculo, sino una forma de vida?Juanca: Sí, totalmente. Supersubmarina somos nosotros cuatro, eso es lo principal. Y la música es lo que acompaña a todo esto y lo que le da un sentido dentro de nuestra relación. Al final, estando en el punto que estemos, llegando al punto que estamos, eso siempre va a funcionar de la misma manera. Y creo que eso es lo que nos tiene que servir, al igual que nos sirvió cuando montamos el grupo. Y es que a día de hoy nos sigue sirviendo esa idea o ese leitmotiv de hacer cosas entre cuatro amigos, con un proyecto musical, e intentar seguir avanzando.

Los integrantes del grupo Supersubmarina José (d), Juanca (2d), Pope (2i) y Jaime, durante la presentación del libro 'Algo que sirva como luz'. EFE / Rodrigo Jimenez

Es una lección la que da José con todas sus secuelas neuropsicológicas, esas ganas que desprende por seguir. Ha comentado las cosas que hace en tu día a día, y aunque les resta importancia es una superación. ¿Cómo lo ve usted?José: Lo que pasa es que yo estoy tan dentro de la historia que no puedo enfocarlo de tal manera. Pero entiendo que sí es una superación.

Y luego que siga teniendo esas ganas de hacer música.José: Claro, porque la haré seguro.

Esta pregunta es para Pope. ¿Es bueno enfrentarse a la realidad y buscar salidas que también te aporten algo?Pope: Sí, totalmente. Cuando estás en un proceso en el que lo ves todo oscuro y no ves realmente una luz en algún lado, necesitas evadirte de la mejor manera posible. El campo, el olivar, no es mi pasión, por supuesto que no, ni mucho menos me servía de liberación cuando era más pequeño, pero en ese justo momento me sirvió y me ayudó a no estar en mi casa encerrado pensando cosas. Y al estar trabajando, sentirme realizado. Porque, al fin y al cabo, cuando estás en un proceso de recuperación, rehabilitación, de tanto tiempo, casi no te sientes realizado. Yo casi pedí el alta voluntaria para poder ejercer e irme a trabajar porque necesitaba sentirme realizado, y sobre todo evadirme de tantos pensamientos que no me estaban haciendo ningún bien, lógicamente.

Jaime, en la rueda de prensa [de presentación del libro] ha dado las gracias a su novia y a su madre porque reconocía que había sido un tanto hijo de puta. Pero creo que lo que sirve es ir a la raíz de las cosas. Les miro y veo a cuatro colegas que a pesar del cansancio todavía tienen ese vínculo que los unió. Y creo que su historia le va a servir a alguien.Jaime: Es muy difícil cuando estás en una situación muy mala que alguien que esté bien venga a decirte "Oye, ponte bien" o "alégrate" o "vamos a hacer no sé qué". Tú dices 'Claro cabrón, tú estás bien, yo estoy bien en la mierda'. Es como que no te sirve ese consejo, por decirlo de alguna forma. Pero cuando ves que hay otra persona que está pasando por algo similar a lo que estás pasando tú, el consejo de esa persona, aunque sea mucho menos profesional, es un consejo de vida de verdad, y te ayuda. Por eso creo que es muy importante, cuando lo estás pasando mal, tener referentes de personas que hayan podido pasar por situaciones similares. Creo que ese es uno de los puntos fuertes de este libro. Decía el tío Ben [de Spiderman]: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Como nos sigue mucha gente, personalmente me veía con esa responsabilidad de ser en cierto modo un altavoz que pueda ayudar a otras personas. No puedes desaprovechar esta ocasión por el hecho de tener miedo a contar lo que te ha sucedido. Todo lo contrario. Por eso fue por lo que empecé a abrirme mucho con Fernando y decidí contarlo absolutamente todo. En un principio, porque me sentía muy bien contándoselo a otra persona, y luego, parándome a pensar en el hecho de poder ayudar a otra gente. Joder, si yo pude salir de ahí, quizá otro también puede hacerlo.

¿Qué supone para ustedes volver a reunirse?Jaime: Es algo que nos motiva mucho porque ha sido mucho tiempo el que hemos estado separados. No separados porque al final nos veíamos siempre, pero separados en cuanto al proyecto. Y el proyecto, la banda, no deja de ser nuestra vida porque es lo que hemos hecho desde que tenemos prácticamente uso de razón laboral, por decirlo así. Volver a retomarlo nos llena de energía y de ganas de poder volver a hacer cosas relacionadas con la música, con el arte, con lo que sea. Que Supersubmarina siga siendo ese grupo que quería aportar cultura, que quería aportar cosas a sus seguidores, a la música, al mundo en general. Tenemos ganas.

Fernando Navarro, autor del libro 'Algo que sirva como luz'. Rodrigo Jimenez / Efe

Fernando, ¿cómo ha sido el proceso de escritura del libro?Fernando: Por la parte que me toca, todo ha sucedido de manera muy orgánica y natural, había mucha verdad en todo momento. No había ningún plan de marketing. Todo lo que tiene que ver con lo que es el negocio, la estrategia editorial, se quedó fuera. Fíjate, es una cosa que tampoco sabe nadie: yo le decía a Ernesto [Muñoz, mánager de la banda]: 'Yo solo quiero que la editorial a la que vayamos sea una editorial que nos dé libertad'. Porque yo hablaba por mí, pero sabía que estaba hablando por ellos a la hora de hacer el libro en el que estábamos ya trabajando desde hacía un año y medio o así. Y la editorial, Aguilar [Penguin Random House], nos dio libertad absoluta, nunca me condicionaban nada. Queríamos tener libertad absoluta hasta para elegir la portada, elegir todo. Yo me metía en el grupo, ahí sí que era el quinto Supersubmarina. Me acuerdo que a veces me agobiaba con la fecha de entrega. Querría haberlo entregado un poco antes. Recuerdo que Juanca, un día, me dijo: 'Si hemos esperado 7 años, podemos esperar 8 y lo que sea. Haz el libro que tengas que hacer'. Y eso ha sido para mí una fuerza tremenda para saber que el libro iba a ir a donde tenía que llegar, que era al mejor lugar posible.

​Juanca: Por nuestra parte, al principio fue notar que Fernando llegaba a nuestra vida de manera natural, de manera sincera, honesta, y eso nos hizo liberarnos al 100%. Yo creo que al inicio de esas entrevistas con él ni siquiera éramos conscientes de que estábamos haciendo entrevistas para un libro, eran como charlas con un amigo en las que te vas liberando. Y luego ahí entra su parte de genialidad, porque nosotros simplemente contamos nuestra historia profundamente, pero él ha sabido llevarla al punto de este libro, que no es simplemente un relato de cuatro vidas, sino que hay detrás una fábula, un entorno, un desarrollo que lo hace atractivo. Te hace meterte en Baeza, lo que hace meterte en cada familiar nuestro que aparece en el libro, y eso también le da mucha riqueza al libro. Entonces, creo que aquello que surgió de manera natural y orgánica ha sido un acierto con este lanzamiento.