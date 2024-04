Naiara, de 'OT 2023', anuncia que cantará junto a Isabel Pantoja en el Wizink Center

Hace casi dos meses desde que Naiara se proclamó ganadora de OT 2023 tras su interpretación de Sobreviviré de Mónica Naranjo. Desde entonces, su actitud arrolladora en sus apariciones en televisión y en eventos como los Premios Ídolo ha terminado por conquistar al público, generando una gran expectación en torno a su rumbo musical.

Ahora, a tan solo unos días del lanzamiento de su primer single, la navarra ha anunciado por sorpresa a sus más de 500.000 seguidores que cantará junto a Isabel Pantoja en el WiZink Center de Madrid el próximo sábado 13 abril.

''Hola babys, ¿qué tal? Bueno, yo no puedo estar más feliz, más contenta y más todo porque tengo que dar un notición y es que el 13 de abril en el Wizink voy a estar actuando con la reina de las reinas. Voy a cantar con Isabel Pantoja, así que aquí estamos ensayando con la banda. No me lo creo, chavales'', ha expresado Naiara, emocionada, a través de su perfil de Instagram.

Y es que la que fuera cantante de la Orquesta Nueva Alaska siempre ha sido una gran admiradora de la tonadillera. Tanto es así que, antes de entrar en la Academia, llegó a confesar que uno de sus sueños sería poder cenarse un buen cocido con la andaluza y compartir con ella una larga conversación.

Se trata, asimismo, de un espectáculo muy especial para la tonadillera, puesto que forma parte de la gira con la que celebra su 50 aniversario sobre los escenarios.