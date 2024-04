El jefazo de Disney carga contra aquellos que critican los contenidos 'woke' de la compañía: "No saben ni lo que significa"

A finales de 2022, The Walt Disney Company recuperaba a Bob Iger como CEO, después de que ya hubiera comandado la Casa de Mickey Mouse entre 2005 y 2020. Desde entonces, algunos de sus movimientos al frente de la compañía y algún que otro descalabro en taquilla enfadaban a inversores como Nelson Peltz, quien intentaba sin éxito estas semanas hacerse con el control y visibiliza la guerra interna por el poder. Un rifirrafe de la que Iger salía victorioso.

"La junta inició un proceso de sucesión cuando regresé y lo están tomando muy, muy en serio. No creo que haya cambiado en absoluto", ha confesado Iger para la CNBC. "Creo que es muy importante tener un buen proceso de transición. No solo es importante elegir a la persona adecuada, sino que es realmente importante darle a esa persona todas las oportunidades del mundo para tener éxito en el trabajo. La junta está centrada en quién es esa persona y cuándo tomar esa decisión".

De esta forma, Iger afirma que realmente está de paso, puesto que su contrato queda vigente hasta 2026, pero la búsqueda de un sucesor llegará "en el momento adecuado". Una manera de alejarse de la polémica con Peltz, quien, con el apoyo del expresidente de Marvel, Ike Perlmutter, intentaba por todos los medios arrebatar el puesto a Iger.

Bob Iger aborda la polémica sobre los supuestos contenidos 'woke' de Disney

En esta misma entrevista, el mandamás incluso se atrevía a abordar las posibles rencillas que Peltz tenía contra su persona. "Si le preguntas si es algo personal por su parte probablemente diría que no. Creo que hasta cierto punto había cierto grado de animosidad personal sobre la mesa", ha reconocido Iger.

De igual forma, Bob Iger era preguntado por las críticas constantes de Elon Musk, quien ha utilizado su red social X (antes conocida como Twitter) para cargar contra los supuestos contenidos 'woke' de Disney, aprovechando la actual coyuntura para seguir criticando a la compañía.

"No tiene ninguna relevancia para The Walt Disney Company ni para mí. La gente nos ha estado persiguiendo a mí y a la empresa durante años. No me distraigo con esas cosas", señala este, quien es plenamente consciente de este movimiento. "El término 'woke' se utiliza de manera bastante libre. Creo que mucha gente ni siquiera entiende realmente lo que significa", agrega el jefazo.

El norteamericano también señala que el ruido sobre este asunto ha ido en picado, mientras que la compañía defiende que "no está infundiendo mensajes como una especie de prioridad", más allá de ser "entretenidos" y "fomentar la aceptación y la comprensión de las personas de todo el mundo".

