Naiara (OT 2023) destapa uno de sus momentos virales dentro de la Academia: "Era un mensaje de mi antigua pareja"

Naiara, ganadora de OT 2023, acudió hasta el plató de Martínez y Hermanos para pasar un rato divertido junto a Dani Martínez, Tamara Falcó y Garbajosa. Allí, el presentador aprovechó para conocer qué se escondía detrás de uno de los momentos más virales de la maña.

El momento en cuestión es cuando leyó un mensaje escrito en una libreta junto a Lucas y Paul Thin, dentro de la Academia. "No digáis nada", le dijo la joven a sus compañeros sobre el mensaje.

Aunque no confesó qué decía el mensaje, sí que explicó de quién era: "En esa maleta tenía la libreta. Me puse a verla y vi que ponía un mensaje de él en la última página. Leí el mensaje y bueno... ya no estoy con esa persona".

Por si quedaban dudas, Naiara recalcó de qué se trataba: "Era un mensaje de mi antigua pareja". Dani Martínez aprovechó para tirar de exageración. "Se ha desvelado un gran misterio. Había gente que 'no podía tirar la vida adelante' con esto", dijo entre risas.