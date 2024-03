La reciente obsesión de Tamara Falcó que afecta a Íñigo Onieva: "Lo lleva fenomenal"

Tamara Falcó visitó a Dani Martínez en su programa, Martínez y Hermanos, en Cuatro. Allí, en el clásico juego de 'rompiendo el hielo' confesó sus muchas manías que le obsesionan.

"No podía pisar las rayas del suelo y claro, cuando el baldosín era muy pequeño la cosa se complicaba y tenía que buscar otras soluciones", confesó sobre su versión más pequeña. Pero la obsesión se le fue por un sencillo motivo: "Se convirtió en imposible".

Eso sí, que hubiera superado una no significaba que no tuviera más. La aristócrata acabó confesando otra de sus obsesiones. "Me ha dado por cambiar todo el tiempo las cosas", explicó por su nueva mudanza con su marido, Íñigo Onieva.

"Me puedo pasar 20 horas cambiando los candelabros de sitio", señaló entre risas. Además, aseguró que su esposo llevaba bien esa pequeña manía: "Lo lleva fenomenal. Me dice que me ha quedado mejor la última vez".

Para concluir, Falcó relató que las pequeñas obsesiones eran algo genético. "Mi hermano Enrique [Iglesias] tiene un montón de obsesiones. En casa todos somos bastante obsesivos".