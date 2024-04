Ayuso rechaza la "carrera sin final" del independentismo y "el golpe" de la amnistía: "Será imparable si no reaccionamos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cargar este lunes contra Pedro Sánchez y contra los partidos independentistas catalanes por la tramitación de la ley de amnistía. Lo ha hecho desde la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, foro hasta el que han acudido los 'barones' autonómicos del PP y también Pere Aragonès, president de la Generalitat que esta vez sí se ha quedado a escuchar a sus homólogos, pero no los presidentes socialistas, que han excusado su asistencia.

En una intervención de unos 13 minutos, Díaz Ayuso ha rechazado una vez la amnistía porque es "un golpe" contra "la unidad nacional" y la "igualdad" entre españoles y porque, a su juicio, no logrará resolver los problemas de convivencia entre Cataluña y el resto del Estado que, a su vez, ha negado. La presidenta madrileña ha asegurado que "dejarse agredir no es trabajar por la convivencia" y además ha hablado del independentismo como una "carrera sin final" que no acabará con la tramitación de esta ley.

"Será imparable si no reaccionamos", ha dicho sobre la amnistía.

Seguirá ampliación.