El aviso de la Guardia Civil del error que no debes cometer cuando aparcas el coche y que facilita el trabajo a los ladrones

La Guardia Civil suele emplear las redes sociales para dar consejos a los ciudadanos y lanzarles avisos sobre qué y qué no deben hacer para prevenir la comisión de delitos.

En uno de los más recientes, difundido en la red social de vídeos cortos de origen chino TikTok, han lanzado un aviso sobre algo que no debes hacer nunca cuando dejas el coche aparcado.

"Con el simple gesto que te voy a enseñar a continuación podrías ser víctima de un robo. Y es que algunos conductores tienen la costumbre de dejar la llave de su primera vivienda en el interior de su vehículo estacionado para varios días al irse de vacaciones", dice la agente en el vídeo.

"Es aquí donde está el problema y te voy a explicar por qué. Se han dado varios casos donde los ladrones acceden al interior de tu vehículo y, por medio de algún tipo de documentación como sería el seguro o alguna factura de taller o similar, pueden obtener la dirección de tu domicilio y entrar en él", prosigue.

"Por ello, cuando regresemos de vacaciones podemos encontrarnos que hemos sido víctimas de un robo y que nadie se ha dado cuenta, ni siquiera tus propios vecinos, ya que han entrado con tus propias llaves y no han hecho ningún tipo de ruido", agrega la agente.

"Y no olvides: no dejes objetos de valor en el vehículo y si has de hacerlo no los dejes a la vista", dice.