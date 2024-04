El Gobierno alemán no ha admitido que no hubo pandemia de Covid-19

“El Gobierno alemán admite que no se ha producido ninguna Pandemia”, afirman algunos contenidos por la que nos habéis consultado a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319). Estos se basan en unos documentos del Instituto Robert Koch, una agencia del Gobierno alemán, de marzo de 2020 publicados tres años después. Pero es un bulo. Los documentos del Instituto Robert Koch no prueban que no hubiese pandemia de Covid-19. Tampoco el canciller de Alemania ha tuiteado que “no hubo pandemia” como afirman estas publicaciones. Además, el contenido lo publica la página The People’s Voice, que afirma en sus términos de uso que el contenido que ofrecen “puede contener inexactitudes”.

El origen del bulo se encuentra en una serie de documentos del Instituto Robert Koch (RKI por sus siglas en alemán), una agencia del Gobierno alemán y responsable del control y prevención de enfermedades, fechados entre enero de 2020 y abril de 2021 sobre la pandemia de Covid-19 y hechos públicos en 2023 tras una petición de transparencia.

Uno de los documentos, un acta del equipo de crisis ante la Covid-19 del 16 de marzo de 2020, incluye una frase que dice que se “preparó una nueva evaluación de riesgo” y que se va a elevar esta semana. Esa evaluación de riesgo se haría pública, según los documentos, “tan pronto como ███████ dé la señal para ello”. El nombre de la persona aparece ocultado en el documento publicado y se ha utilizado eso para decir que esta evaluación fue una decisión política o de un actor externo. Pero no es así.

La persona cuyo nombre aparece tachado trabaja en el propio Instituto Robert Koch y se ha hecho para protegerlo al hacer pública el acta, según ha indicado la institución en un comunicado. “El RKI llevó a cabo la clasificación del riesgo para la población alemana basándose en una evaluación continua y diferenciada de los datos virológicos, epidemiológicos y clínicos. [La persona que tenía que aprobar la evaluación de riesgo] es una persona empleada por el RKI”, ha señalado el Ministerio alemán de Sanidad a Maldita.es. En otro comunicado RKI anunció que revisará la posibilidad de publicar las actas sin ocultar algunos datos.

Además, tanto el RKI como el Ministerio alemán de Sanidad recuerdan el contexto del 16 de marzo de 2020: el número de infecciones confirmadas en Alemania “aumentó de forma muy pronunciada”, la Organización Mundial de la Salud ya había declarado la Covid-19 como pandemia el 11 de marzo, en Bérgamo (Italia) habían muerto muchas personas por Covid-19 en febrero y marzo y países como España e Italia ya habían aplicado confinamientos.

No hay pruebas de que el canciller de Alemania tuitease que “no hubo pandemia”

Algunos contenidos incluyen un supuesto tuit de la cuenta oficial del canciller alemán en inglés con la frase “no hubo pandemia”. No hay constancia de ese tuit ni en inglés ni en alemán en su cuenta. El tic de verificado de su cuenta es gris y no azul como aparece en el pantallazo y no consta en medios de comunicación ninguna noticia sobre este supuesto tuit.

La frase sobre las consecuencias negativas del confinamiento se refiere a África

Otra frase de un documento del RKI que se ha viralizado es “las consecuencias del confinamiento tienen en parte consecuencias más graves que la propia covid”. Esta frase se refiere a África y hace referencias a los problemas que provocaría en el tratamiento y vacunación contra enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Está incluido en un documento del 16 de diciembre de 2020.