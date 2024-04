El Gobierno valenciano concede 48 millones a 1.800 empresas para instalar placas solares

La Generalitat, a través de Ivace+i, acaba de aprobar la concesión de ayudas por un importe total de 48,25 millones de euros a 1.852 proyectos presentados por empresas de la Comunitat Valenciana para la instalación de placas solares fotovoltaicas. Estas subvenciones, financiadas con fondos europeos, buscan fomentar el uso de energías renovables con un doble objetivo: hacer menos dependiente al sector industrial de las subidas de precios, sobre todo a raíz de las guerras en Ucrania y Gaza, y evitar la emisión de gases contaminantes que genera la producción eléctrica convencional.

Según los datos de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo a los que ha tenido acceso 20minutos, estos 48 millones de euros en ayudas supondrán la generación de un volumen de negocio total de 201,3 millones de euros. Por provincias, 860 proyectos se ubican en Valencia, 721 en Alicante y 271 en la de Castellón.

El director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, explica que el perfil de lo beneficiarios de estas ayudas es "muy transversal", aunque está centrado en la industria y especialmente en la electrointensiva. "Se trata de empresas, grandes, pequeñas o medianas, que han decidido optar por el autoconsumo como una forma de protegerse ante las escaladas de precios", asegura. Los ciudadanos particulares quedan fuera de estas ayudas, ya que por una reforma legislativa del anterior Consell del Botànic se gestionan desde Medio Ambiente (antes Transición Ecológica), apunta el responsable de Energía, que cree que a día de hoy este reparto competencial "no tiene mucho sentido".

Los proyectos subvencionados tienen previsto producir una potencia de generación de 272.127 kWp. En cuanto a la energía, la producción de renovables ascenderá a 383,77 millones de kWh, lo que supondrá que esas empresas dejarán de necesitar la emisión de 145.835 toneladas de CO2 al año para producir la energía eléctrica convencional (para la que se utiliza gas) que ya no comprarán con su nueva apuesta por el autoconsumo.

Estas ayudas permiten no solo la producción de energía para abastecerse en su actividad, sino también el almacenamiento y la venta de los excedentes. De hecho, la capacidad de almacenamiento prevista por los proyectos subvencionados será de 16.505 kWh.

Argüelles apunta que apenas el 1% o 2% de las empresas solicitantes se queda fuera de las ayudas por no cumplir los requisitos en un plan que busca incentivar los planes de autoconsumo. Es decir, no subvenciona gastos ya realizados, sino inversiones previstas para esta transformación de su modelo energético.

"Interés descomunal"

El director general explica que este programa, que tuvo un "interés descomunal" en 2022 por parte de las empresas a raíz de las subidas de precios de la energía por la guerra de Ucrania y que se nutre básicamente de fondos Next Generation, está ya cerrado por el fin de las ayudas europeas y no se prevé que continúe con la misma fórmula. No obstante, la Generalitat está explorando posibles incentivos fiscales y reformas normativas que potencien y agilicen su implantación.

Plan contra el atasco de licencias

La Generalitat prevé presentar "de forma inminente" la reforma legislativa destinada a desatascar los 415 expedientes de plantas de energías renovables (sobre todo fotovoltaicas, aunque también parques eólicos) por toda la Comunitat. Para resolver este problema, heredado del Gobierno anterior, Presidencia ha liderado un equipo de trabajo con Energía, Medio Ambiente y Urbanismo centrado en fomentar la agilización y digitalización "para que desarrollar un proyecto de energías renovables no sea un calvario", sostiene Argüelles.