Cristina Leyva, escritora y cuentacuentos: "No hay nada como estar cerca de personas autistas para acabar con prejuicios y tópicos"

Violeta es nueva en el parque, Perico, un niño extrovertido y al que le encanta hacer amigos nuevos, enseguida se acerca a ella. Pronto se da cuenta de que Violeta, que tiene autismo, no es como la mayoría de los niños, pero Perico no por ello se da por vencido, y hará todo lo posible para que se convierta en su nueva amiga. Esta es, a grandes rasgos, la historia que se cuenta en ‘¡Niña nueva en el parque!’, un cuento ilustrado editado por La Estrella Azul, -sello de Autismo Ávila-, y la Fundación Orange, que tiene por objetivo acercar de manera sencilla y cercana el autismo a los más pequeños. Cristina Leyva, una de las autoras del cuento, nos cuenta cómo creó, junto con la ilustradora Rocío Martínez, esta historia de empatía y amistad.

¿En qué o quién te apoyaste para escribirlo?En la propia asociación me ayudaron un montón, y especialmente el psicólogo Arturo López Fernández, que ha escrito otro libro para La estrella azul, y otros compañeros también me ayudaron a situarme. Allí, además, tenía contacto directo con los usuarios, con niños y niñas con autismo, que me sirvieron de inspiración. Conocerlos me ayudó mucho a conectar con ellos y a pensar que podría escribir algo que tuviera sentido.