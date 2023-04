Miguel Alayrach, escritor: "Hace falta pedagogía sobre inclusión y diversidad, pero más dirigida a los adultos que a los menores"

Licenciado en periodismo y documentación, después de trabajar en varios medios de comunicación, Miguel Alayrach ha decidido dedicar su vida a la escritura, tanto de relatos como de literatura infantil, una especialidad en la que lleva publicados más de una veintena de cuentos, entre los que destacan Jo… ¡siempre lo mismo!, La revolución de los animales feos, Álex y el misterioso Clokin, ¡Yo no pienso así! (2015) y El pet volador (2018). Todos ellos tienen un denominador común, trasmitir valores como la amistad, el respeto y la solidarias, valores que podemos identificar en ¿Y si nuestro hermanito Laconcito no es un cerdito?, un álbum ilustrado infantil que trasmite a los más pequeños la idea de poner en valor el cariño, en este caso fraternal, por encima de cualquier opinión externa.

Su libro, ¿Y si nuestro hermanito Laconcito no es un cerdito?, trata de manera ‘velada’ el tema del autismo, porque uno de los hermanos no se comporta, según el resto de la sociedad, ‘como un cerdito’. ¿Cómo se ocurrió?La idea surge porque quería homenajear a uno de mis cuentos clásicos preferido, Los tres cerditos, pero dándole este giro de guion en el que se destaca la importancia de la diferenciación y aceptación. Además, como bien sabes, el día 2 de abril no es solo el Día Internacional de la Literatura Infantil y Juvenil, sino también el del autismo, así que, entre unas cosas y otras, germinó la idea de crear ¿Y si nuestro hermanito Laconcito no es un cerdito?.



Se trata, además, de un cuento apoyado en pictogramas para que sea más comprensible para las personas con autismo o problemas de lectura en general… ¿Por qué este tema?Pese a que en ningún momento se habla claramente de que uno de los hermanos cerdito es autista, me apetecía que el cuento tratara dicha temática al ser muy escasa en el panorama actual de la literatura infantil y, de hecho, los libros que podemos encontrar al respecto tratan el autismo de un modo demasiado explícito y emocional olvidándose de la línea narrativa. Y, por supuesto, complementar el texto con pictogramas le otorga un valor añadido para que cualquier lector con dificultades de comprensión lectora, no solo niños y niñas autistas, sean capaces de disfrutar del cuento.



¿Qué te dicen los niños -y padres- que ya lo han leído?Con sinceridad… les encanta tanto a unos como a otros. Porque, en esencia, les gusta la historia, aparte de su metáfora o su moraleja final, disfrutan de un cuento de corte clásico en el que se resuelve la problemática de cómo el mundo nos puede considerar tan diferentes al no estar alineados socialmente.



Para escribirlo, y sobre todo para las ilustraciones, te has apoyado en la ilustradora Lluna Llunera, que es doctora en psicología e investigadora en autismo. ¿Qué has aprendido de ella?Lluna Llunera (Irene García Molina) es una auténtica eminencia en el campo de la Psicología y especialista en autismo reconocida a nivel mundial. Somos amigos desde hace mucho tiempo y de ella he aprendido una barbaridad como, por ejemplo, los comportamientos más habituales de una persona con autismo que tuvimos que analizar en su momento para enfocar la historia del libro. Pero, independientemente de su faceta profesional, Lluna Llunera destaca por su gran sensibilidad que refleja en cada una de sus obras.



¿Qué conocías del autismo, qué relación tenías con él antes de escribir este cuento?Lo conocía más por mi perfil profesional que personal. Yo suelo acudir mucho a colegios para dar charlas y fomentar la lectura y la escritura y observaba que los docentes especializados con niños y niñas autistas, que por cierto realizan una tarea fantástica, tenían la carencia de lecturas amenas e integradoras por lo que vi muy necesario llevar a cabo un álbum ilustrado como este.



Este libro incide en la idea de poner en valor el cariño por encima de cualquier diferencia, discapacidad…Así es, sin embargo, por hilar más fino, el cuento pretende destacar que esa diferencia o discapacidad no tiene la potestad ni la autoridad de expulsarte de un determinado grupo social como en este caso es la familia, o los amigos, compañeros de colegio, de trabajo, etc.



En el libro, unos hermanos cerditos no se dan cuenta de que su hermano es distinto hasta que no se lo dicen los demás… ¿Cree que esto ocurre a menudo? ¿Nos dejamos llevar más por cómo ve la sociedad las cosas más que cómo las vemos nosotros?Por supuesto. Nuestra percepción natural e individual es muy sana aceptándonos tal y como somos hasta que salimos al exterior y observamos que no encajamos en el patrón social prestablecido. Esta distorsión nos lleva a intentar cambiar para ver las cosas como las ven los demás, aunque en muchas ocasiones vaya en contra de nuestra propia condición.



¿Qué te gustaría que aprendieran los niños que lean este cuento?La conclusión del libro: todos en nuestro interior somos distintos, unos de modo más 'evidente' que otros, pero en el fondo la diferenciación es la esencia de cada niño y, por tanto, la aceptación del prójimo es fundamental para vivir en una sociedad respetuosa, integradora y pacífica.



Aseguras que en tus historias buscas romper con los estereotipos y promover valores, ¿cuáles dirías que son los principales que trasmiten tus libros infantiles?En muchos de mis cuentos se pone en valor la amistad, el respeto a los animales y a las personas mayores, la coeducación, la ayuda desinteresada, la perseverancia y el trabajo para alcanzar un objetivo, pero, sobre todo, lo que busco es que el lector se identifique con personajes diferentes y de carácter que reivindiquen su personalidad le pese a quien le pese.



¿Habrá más cuentos sobre la diversidad, discapacidad…?Seguro que sí... Como escritor necesito que la totalidad de mis lectores -y no únicamente algunos- se sientan identificados con mis historias.



Aunque cada vez se habla más de diversidad, inclusión... ¿crees que aún falta pedagogía al respecto? ¿Siguen los niños fijándose demasiado en el diferente?Creo que sí que hace falta pedagogía, sin embargo no tanto dirigida a los menores como a los adultos. Enseñar a aceptar, normalizar e integrar al diferente es más labor nuestra, en casa y en el colegio, que del propio niño que suele asumir la diversidad de forma muy natural.