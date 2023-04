Eva Reviejo, universitaria con autismo: "El 'bullying' hizo que ya no volviera a ver las relaciones sociales como antes"

Eva Reviejo tiene 20 años y estudia creación de videojuegos en la universidad. El Trastorno del Espectro Autista (TEA) limita sus relaciones sociales y puede ser una barrera para sus estudios si no recibe el apoyo y las adaptaciones necesarias. Sin embargo, la joven ha alcanzado unos estudios superiores y sueña con, algún día, dedicarse al mundo de Internet, una de sus grandes pasiones. Es, además, una de las protagonistas de la campaña de sensibilización por el autismo ‘Llamémoslo por su nombre’, promovida por la Confederación Autismo España.

La joven fue diagnosticada con apenas tres años de TEA, todavía autismo entonces. Que su hermano, tres años mayor que ella, tuviera también autismo facilitó su diagnóstico temprano. "A mi hermano Alberto se lo diagnosticaron siendo muy pequeño porque era demasiado evidente. Cuando yo iba a la guardería notaron que no me comportaba como los demás niños y, teniendo el caso de mi hermano tan cerca, llegaron rápido a la conclusión de que debía tener algo parecido", explica.

El diagnóstico ha acompañado a Eva toda su vida, desde su infancia, hasta su juventud. Dificultó, primero, que pudiera seguir el mismo ritmo que sus compañeros en clase: "Mi atención a las cosas que no me interesaban era muy mala y mi organización era pésima, tenían que estar todo el rato encima de mí para poder tener las tareas al día". Sus restricciones sociales también fueron un obstáculo en su rendimiento: "Los trabajos en grupo se me daban de pena porque no sabía trabajar en equipo y me sentía muy incómoda si no estaba con gente a la que estaba acostumbrada".

Eva acudía a un centro ordinario donde, afortunadamente, "tenía el apoyo de lo que nosotros llamábamos ‘la clase especial’, que era un grupo pequeño de alumnos con dificultades que recibían ayuda de profesores especializados". Sin embargo, cuenta, "tuve que cambiar de colegio en Bachillerato y ahí no contaban con ese tipo de ayudas. De hecho, mi tutora me explicó que no era la única que tenía dificultades de ese estilo y que tenía que apañármelas como pudiera".

El bullying, una realidad en las personas con TEA

Los alumnos con TEA tienen mayor riesgo de ser víctimas de acoso escolar que el resto de sus compañeros. Así lo refleja un informe de Autismo España, que asegura que el 12% de los estudiantes con autismo dice haber sufrido, al menos, una situación de acoso escolar. Cabe tener en cuenta que un 33% tiene dificultades para identificar este tipo de situaciones. Las características propias del TEA provocan que más de un 70% de estos alumnos sufra bullying, según la entidad.

El bullying hizo que ya no volviera a ver las relaciones sociales como antes

Eva conoce lo que es sufrir acoso escolar. "Nunca me sentí aceptada", admite. "En mi primer centro sufrí bullying durante mis últimos tres años de Primaria y primero de la ESO, y eso marcó el resto de mi vida. Tuve suerte de que parara en segundo de la ESO porque mi acosador principal repitió de curso, pero las cosas no mejoraron. La barrera que uno crea con los demás no se rompe fácilmente, y eso hizo que durante los últimos tres años de Secundaria tuviera una relación tensa con mis compañeros", lamenta la joven.

Con el comienzo de Bachillerato, en su nuevo centro, asegura que mejoró su situación: "Fue la primera vez que hice un grupo estable de amigos". Sin embargo, afirma que esta aceptación social no fue tal: "Podía notar cómo no les gustaba mucho que estuviera con ellos y que prácticamente me habían metido ahí por pena. No me tomaban en cuenta al hacer grupos de trabajo y el ambiente se volvía incómodo cuando yo intentaba unirme a las charlas". Este rechazo social provocó una gran inseguridad en ella. "Hizo que ya no volviera a ver las relaciones sociales como antes, y me volví casi paranoica con ellas al punto de creer que, al llegar a la universidad y ver que la gente me trataba bien, me había metido en una especie de secta", asegura.

Eva considera que "es muy complicado" atajar las situaciones de acoso escolar y, "en muchos casos, una intervención abrupta de los profesores hace que las cosas empeoren". Además, afirma, "existe lo que se llama el efecto del espectador, que hace que los de alrededor sean incapaces de actuar ante una situación así por miedo o vergüenza". En su opinión, la intervención debería ir dirigida a la persona víctima de bullying: "Recomendaría una atención personalizada y discreta con el afectado y no tanto con el acosador", aunque, en casos graves, hay que "expulsar al acosador de forma discreta para que no haya riesgo de represalias contra nadie".

Además, propone a los centros "tener un grupo de alumnos voluntario que actúe en ese tipo de situaciones en defensa del agredido y un aula especializada en este tipo de casos en la que se planifiquen estrategias para enfrentarse a estos acosadores con el menor riesgo posible". "Y no solo se podría aplicar a las personas como yo, sino a todo el mundo, porque nadie está a salvo de este tipo de situaciones, tanto de estar del lado del agresor como del de la víctima", añade.

Cuando las explicaciones son monótonas y ambiguas es muy difícil seguir el ritmo, y es muy fácil perderse los anuncios de las tareas si son demasiado sutiles

Poder alcanzar estudios superiores, pero con apoyos

Eva se confiesa una "apasionada de las artes y la narrativa". Sin embargo, cuenta, "aparte de una extraescolar en Bachillerato, nunca había visto el campo de los videojuegos más allá de jugarlos, aunque siempre me había preguntado qué era lo que hacía la experiencia de jugar un videojuego tan fascinante y distintiva del resto". Hace apenas dos años, los videojuegos ganaron la partida a la animación, su otra alternativa, y la joven comenzó un Grado en ‘Creación de videojuegos’. Un camino que no está siendo fácil ya que, tal y como explica, muchas universidades no están adaptadas a personas con TEA, y las que lo están, porque "tienen el dinero para implementar una atención más personalizada", no especifican el tipo de ayuda.

"Llamémoslo por su nombre" es el lema de la campaña de sensibilización de este año, promovida por la Confederación Autismo España, en colaboración con el movimiento asociativo del autismo, y la Fundación Gmp. "Llamémoslo por su nombre", campaña de sensibilización de Confederación Autismo España

"Mucha gente con TEA suele tener comórbido el TDAH, y cuando las explicaciones son monótonas y ambiguas es muy difícil seguir el ritmo, y muy fácil perderse los anuncios de las tareas, sobre todo si son demasiado sutiles", cuenta. En su caso, admite que tiene "muchas dificultades con la organización y la planificación a la hora de hacer las tareas en casa. Me cuesta mucho cambiar mi rutina, y mucho menos por algo que no me gusta", explica. Por ello, cree que una medida que facilitaría las cosas a personas como ella "son las explicaciones de los profesores y, sobre todo, la anunciación de tareas, trabajos o exámenes importantes".

Eva cuenta con un apoyo en sus estudios universitarios para ayudarle "con la planificación de las tareas". "Nos reunimos y nos ponemos al día de lo que ha pasado entre reunión y reunión. Suelo contarle cómo me han ido las tareas y los métodos que hemos planteado y, si alguno no funciona, intentamos planificar otro". También ha contado hasta hace poco con el apoyo de una psicóloga, a la que "le contaba un problema o circunstancia que había tenido, me daba su opinión como profesional y me decía cómo poder afrontarlo".

Eva Reviejo, durante un acto institucional de Autismo España CEDIDA

Una afición por las redes sociales apunto de despegar

A pesar del mérito que tiene llegar a cursar estudios universitarios, la joven asegura que no se considera "ni mejor ni peor cualificada que los demás, solo hago las cosas a mi manera, aunque haya gente a la que eso no le gusta". En un futuro, le gustaría dedicarse al mundo del internet: "Me ha salvado el día en muchas ocasiones, es mi musa personal y me gustaría devolverle todo lo que me ha dado. Quiero ser para otras personas lo que fueron para mí en su momento".

Internet y las redes sociales son una de sus grandes pasiones: "Da igual lo que te guste consumir o hacer, siempre vas a encontrar a alguien que te dé lo que necesitas. Yo las uso mucho como fuente de referencias y como inspiración". Hasta ahora, Eva no se ha decidido a subir contenido por falta de autoestima: "Dentro del espectro sé que soy más rara que un perro verde, y mi estilo de humor y forma de ser no le gusta a mucha gente, así que dudo mucho que les interese lo que hago". Su familia y amigos le animan a extender el contenido que sube a Whatsapp a otras redes sociales, por lo que está decidida a que esto cambie.

Inquieta y artística, la creatividad de Eva no tiene límites y sus creaciones van desde calabazas de papel, hasta tartas en forma de casa, cuadros en 3D o trajes de personajes de videojuegos. Además, la joven centra su tiempo libre en la música y la actuación: "Ahora estoy en un coro y también voy a clases de teatro los sábados. El dibujo no lo he dejado, aunque lo hago menos. También estoy empezando a incursionarme en la costura".

Eva Reviejo, en su clase en la universidad CEDIDA

Eva se define como una persona "bastante carismática". "Es algo ególatra decirlo, pero tanto tiempo estudiando a la gente y practicando ha hecho que suela caerle bien a la gente de primeras, aunque luego cuando agarro confianza suelo ser muy pesada y bromista", afirma. Además, cuenta, le gusta "caricaturizarme a mí misma y no me suelo tomar las cosas en serio. También puedo adaptarme muy bien a la situación, saber qué es lo que la gente quiere de mí y actuar acorde a ello. Si en unas audiciones tomo de currículum mis 20 años de vida, automáticamente ganaría el Oscar a la mejor actriz", ríe.

La socialización, el mayor límite

Eva confiesa que no siempre se siente orgullosa de sí misma porque, afirma, "he tenido que deshacerme de mis límites, mis principios y partes de mi personalidad para poder seguir avanzando. Casi es como si me hubiera sacrificado a mí misma para poder continuar". Dejar de ser fiel a sus aspiraciones por la presión social le volvió una persona "falsa, cínica y cada vez más gruñona y agresiva porque estaba cada vez más cansada de todo". "No me di cuenta hasta hace un par de años de todo el daño que me había hecho solo de fingir alguien que no era para sobrevivir. Intento arreglar ese error siendo más consciente de mis límites y de mi ética personal, pero hay cosas que siempre se quedarán como hábitos".

La socialización y las restricciones mentales son los aspectos que más le dificultan su día a día. En cuanto a las segundas, señala, "son un horror a la hora de hacer trabajos en grupo porque cambian de idea cada cinco minutos y a mí me descolocan los planes". Además, asegura que, "más que intereses específicos, tengo obsesiones de temporada. Cada cierto tiempo me obsesiono con una cosa". En cuanto a la socialización, la compara "con ir a batallar con el jefe final de un videojuego en calzoncillos y con un palo, mientras el resto se lleva a sus propios dragones. Se me da regular cuando es una conversación casual o una discusión y cuando estoy muy alterada me trabo muchísimo y hablo como una idiota".

Hacer amigos es sencillo para ella, admite, pero "lo que es una odisea de verdad es mantenerlos". "Con cada uno soy de una manera totalmente distinta, pero en general suelo ser bastante bromista, aunque distante. No suelo confiar mucho en la gente, y siempre espero el momento en el que me digan que quieren dejar de juntarse conmigo. Hasta entonces, disfruto lo que pueda", afirma. Aunque asegura no preocuparse por ello, ya que "siempre he sido alguien muy libre que va a su aire y ya me he acostumbrado a no tener amistades duraderas", admite que "envidio mucho ese tipo de relaciones tan profundas donde uno nota que el otro está ahí a su lado"

Mucha gente no me considera del espectro o me tienen como un 'diagnóstico dudoso' porque no me comporto como mi hermano

Un espectro con mucha variabilidad

El autismo de mayor grado de su hermano Alberto ha causado que Eva se haya vuelto una persona muy autónoma y reservada con sus padres. Respecto al resto de su familia, asegura, "no creían o no sabían que tuviera TEA". Y es que, asegura, "cuando alguien suele pensar en el autismo lo que se le viene a la mente es alguien como mi hermano. Eso hace que todos los que tengan mayor funcionamiento sean directamente ninguneados. Mucha gente de la comunidad y fuera de ella no me considera del espectro o me tienen como un 'diagnóstico dudoso' porque no me comporto como mi hermano". No obstante, Eva prefiere no opinar de la falta de concienciación social que existe respecto al TEA y opta por "hablar del entorno de cada uno, que es mucho más fácil de manejar". "Cada uno es distinto, dependiendo de las circunstancias que te toquen y cómo las gestiones, tu vida será de una forma u otra".

