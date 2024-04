La foto de Paz Padilla junto al rey Felipe VI que ha sorprendido a sus seguidores por un llamativo detalle

Paz Padilla se ha convertido en el foco de todas las miradas en su último acto público. La televisiva fue una de las invitadas a la nueva edición de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Allí, la humorista ha tenido la oportunidad de encontrarse con grandes rostros de la escena pública, como ha sido el caso del rey Felipe VI.

Así lo ha compartido en su perfil de Instagram. Posando sonriente con el monarca, todo parecía ser normal, de no ser por un detalle muy especial. Y es que en lugar de fijarse en su acompañante, no han sido pocos los internautas que han destacado un extraño cambio en la imagen.

"Qué honor recibe mi Cádiz, y muchos amigos y compañeros son premiados a su trayectoria profesional", ha escrito la televisiva en el carrusel de imágenes donde también aparecen Ernets Urtasu, María del Monte o Buika entre otros.

Sin embargo, en los comentarios, el tema a tratar era si Paz se había puesto, o no, pómulos. "Sigo sin entender esos estiramientos en la cara", "me gustabas más antes" o "¿Qué te has hecho en la cara?", han sido algunos de los mensajes más repetidos.

Aunque, por el momento, la intérprete no ha dicho nada al respecto. Y es que, no solo ella ha sido criticada, sino que algunos usuarios han llegado a preguntar si eran "de cera" las personas con las que iba. Además, a Lucas, la segunda mitad del dúo andaluz, Andy y Lucas, también le han echado en cara los retoques estéticos a los que se ha sometido.