Luitingo cumple un sueño en su viaje a Disneyland junto a Jessica Bueno y sus hijos: "Hoy me he puesto colorado cenando"

Luitingo se encuentra viviendo una gran etapa de su vida. Desde que formase parte de GH VIP, el cantante no ha dejado de vivir buenos momentos junto a Jessica Bueno, su actual pareja. La modelo tiene tres hijos y, como así ha demostrado él en todo momento, quiere tener la mejor relación posible con ellos.

Por eso, no es de extrañar que escuchar a los pequeños decir todo lo que le quieren haya sido prácticamente un regalo para el andaluz. Los niños son los reyes de la casa y por ello la pareja no ha dudado en hacer un viaje muy especial a Disneyland París.

Luitingo hace todo lo posible para que los hijos que la modelo tuvo en sus anteriores relaciones puedan sentirse cómodos a su lado. Así, convertido en toda una figura paterna, no son pocas las publicaciones en redes sociales donde demuestra la gran conexión entre ellos.

"Nos pasamos todo el día riéndonos. La Jessi a veces 'nos riñe' porque, si no, nos echan de aquí", ha bromeado el cantante a través de su perfil de Instagram. Y es que, como así ha asegurado, aunque en el parque de atracciones tengan que estar "diez horas diarias sin parar de andar", lo cierto es que no se arrepienten de su decisión.

"Estamos pendientes de 10.000 cosas, porque realmente lo hacemos por ellos", ha contado muy feliz por su viaje, "yo estoy flipando porque ya sabéis que me encantan los niños. Aunque cuando quiero darle un besito a la Jessi vienen los tres lanzados y quieren abrazo familiar".

Aunque, sin duda, lo que más le gusta es saber que ha sido más que bienvenido en la familia desde que hace apenas unos meses dejara atrás todo para irse a vivir con ellos a Bilbao: "Este viaje me está encantando por el amor, el cariño, la unión y el respeto entre todos. Hoy me he puesto colorado cenando. Les he preguntado a los niños que cuánto me quieren y ¿sabéis qué? Les digo: 'Del 1 al 20'. Y me dicen: '¡20.000!'. Imaginad mi cara, que soy más sensible que Pumba".

Así, finalmente ha hecho una bonita reflexión en la que, muy emocionado, no ha podido negar lo feliz que se encuentra actualmente: "Quiero agradecer a Dios por haberme puesto por delante esta casa tan bonita. Estoy viviendo cosas que siempre había soñado y, sobre todo, se las he contado a mi familia".