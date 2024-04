La negociación del subsidio por desempleo sigue bloqueada tres meses después de fracasar en el Congreso

Las negociaciones para sacar adelante la reforma de los subsidios al desempleo —las ayudas que cobran los parados que ya han agotado la prestación por la que cotizaron— están "bloqueadas", "varadas" y sin perspectivas de salir adelante en el corto plazo. Así lo creen en Comisiones Obreras (CCOO), donde achacan este punto muerto en las conversaciones a la falta de avances entre el Gobierno y los grupos parlamentarios que necesita para aprobar la norma en el Parlamento.

"Necesitamos que la interlocución entre el Gobierno y los grupos parlamentarios funcione. En algún caso está costando, no sé si se mide en tiempos electorales, pero la realidad es que una reforma que mejora la situación de cientos de miles de personas está varada en sede parlamentaria y es algo que no es razonable". Así se ha expresado este martes Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO y negociador del sindicato en la mesa del subsidio. Bravo ha añadido que el Gobierno "no parece tener la mayoría parlamentaria ajustada", algo que se traduce en la falta de resultados en la negociación por el momento.

El Ejecutivo debe aprobar la reforma de los subsidios antes del próximo 20 de mayo si no quiere arriesgarse a un desembolso parcial del cuarto tramo de los fondos europeos de recuperación. Esta reforma es un compromiso adoptado con Bruselas y no llevarla a cabo podría acabar suponiendo una pérdida de ayudas europeas. "El Gobierno nos traslada que tiene voluntad. Creo que no ha renunciado, pero no sigue avanzando porque tiene dudas de si va a tener mayoría suficiente o no", ha explicado Bravo en este sentido.

El Gobierno ya intentó sacar adelante esta norma en sede parlamentaria, pero las Cortes lo rechazaron en una caótica sesión en el Congreso en la que Podemos dio su voto negativo al texto. La razón que esgrimieron los morados fue que la propuesta del Gobierno recortaba las bases de cotización de los mayores de 52 años que perciben esta ayuda. Con el marco actual, estas personas cotizan sobre un 125% de la base mínima, pero la propuesta que decayó planteaba reducir esa sobrecotización progresivamente hasta el 100%.

En la práctica, esto suponía que los perceptores del subsidio para mayores de 52 años —que a menudo están esperando a la jubilación— recibieran una pensión más baja que si la reforma no se aprobara. No obstante, desde Sumar argumentaban que esa sobrecotización se introdujo en un momento en el que el salario mínimo (que marca la base mínima de cotización) era muy bajo y que tras las fuertes subidas de los últimos años ya no tenía sentido mantenerla. No obstante, la reforma decaida introducía mejoras como mayores cuantías de la ayuda o una ampliación a menores de 45 años sin cargas familiares y en el caso de las rentas agrarias a otras comunidades autónomas más allá de Andalucía y Extremadura.

Por el momento, sostiene el negociador de CCOO, no hay ninguna propuesta por escrito sobre la mesa. Eso sí, según ha trasladado, el Gobierno estaría barajando mantener esa sobrecotización del 125% para todos los perceptores, eso sí, vinculándola a la evolución de la tasa de paro del país. Por ahora no han trascendido más detalles. Bravo ha agregado que el Gobierno sí está abierto a introducir algunas mejoras, como que los parados que trabajaron a tiempo parcial reciban el subsidio completo o regular la intregración de algunos perceptores hacia el ingreso mínimo vital, pero nada más.

Podemos tiene la llave

La llave para desbloquear esta reforma la tienen los diputados de Podemos, que se escindieron de Sumar y pasaron al Grupo Mixto en diciembre. En la votación que tumbó la reforma, todos los socios de investidura dieron su apoyo al Ejecutivo a excepción de los morados y en CCOO entienden que quienes dieron su 'sí' el pasado enero lo mantendrán ahora. Además, señalan que, aunque las relaciones con el partido son fluidas, no han sido capaces de reunirse con ellos pese a haberlo solicitado en dos ocasiones. "Las razones las tendrán que explicar", ha zanjado el negociador de CCOO.

Bravo ha afirmado que "no es de recibo" que una materia que afecta a personas que están en situación de extrema necesidad esté paralizada. Aunque los contactos entre los participantes son regulares, solo se han celebrado dos reuniones formales en la mesa de diálogo con escasos avances.