Bruselas da dos meses más a España para evaluar el cuarto pago de los fondos europeos de recuperación

La Comisión Europea ha acordado con España extender dos meses más el plazo para evaluar el cuarto desembolso de los fondos europeos. Este pago está vinculado a la malograda reforma de los subsidios por desempleo que decayó en su votación en el Congreso de los Diputados y el Ejecutivo no ha sido capaz de presentar a tiempo. Así lo han anunciado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el comisario del ramo, Paolo Gentiloni en una rueda de prensa conjunta celebrada este jueves en la sede de la Comisión Europea en Madrid.

El ministro Cuerpo ha destacado que España es uno de los tres países que más hitos y objetivos han logrado cumplir y ha señalado que es "aconsejable" esperar más tiempo para la evaluación debido al volumen y especificidades técnicas que acarrea este cuarto pago. De la mano de esta prórroga, que ya se ha concedido a otros Estados miembros como Italia, Alemania o Luxemburgo, España tendrá que presentar una adaptación técnica de la adenda al plan.

Tanto Cuerpo como fuentes de la Comisión Europea han señalado que se trata de cuestiones muy técnicas que no implicarán cambios de calado en el plan. Cuerpo ha señalado que se habla de cambios en la medición del cumplimiento, como, por ejemplo, analizar determinados objetivos en términos de volumen de contratos adjudicados en lugar de millones de euros.

Sin embargo, a nadie se le escapa que la falta de acuerdo sobre la reforma de los subsidios a seis días de que concluyera el plazo dificultaba la posibilidad de un desembolso completo. El Gobierno solicitó este cuarto pago—dotado con 10.000 millones en ayudas no reembolsables— a finales de diciembre del año pasado. Estos fondos estaban vinculados al cumplimiento de 61 hitos y objetivos, entre ellos, la reforma del nivel asistencial del desempleo.

Las dos partes, el Gobierno y la UE, han querido restar importancia a la prórroga de los plazos. "La extensión es bastante normal en nuestra implementación del plan", ha defendido Gentiloni en la rueda de prensa. "Hemos tomado varias decisiones similares y para algunos países incluso más de una vez. Es importante mantener el impulso, me gusta oír que las autoridades españolas están trabajando", ha añadido.

El plazo para evaluar este cuarto pago vencía el próximo 20 de marzo y el Gobierno se arriesgaba a verse abocado a un desembolso parcial o incluso una suspensión del desembolso. Esto no hubiera implicado una pérdida definitiva de los fondos, pero sí habría asestado un pequeño golpe reputacional a un país que presume de estar a la vanguardia en la ejecución del plan.

La nueva fecha para que las instituciones europeas tengan evaluado el cuarto pago será el 20 de mayo. El Ejecutivo tendrá hasta esa fecha para sacar adelante la reforma del sistema de subsidios por desempleo, que todavía está negociando con los agentes sociales. Las conversaciones se siguen produciendo, pero todavía no hay acuerdo ni una fecha prevista para llevar al Congreso la medida.

La prórroga presupuestaria no será un obstáculo

El ministro de Economía ha señalado también que la decisión de Sánchez de no seguir adelante con los Presupuestos Generales de 2024 no supondrá un obstáculo para la ejecución de los fondos europeos. Cuerpo ha insistido en que hay espacio suficiente para realizar las inversiones y compromisos previstos con las cuentas públicas de 2023 que llevan prorrogadas desde el 1 de enero. No ha querido entrar en esta cuestión el comisario Gentiloni, que ha señalado que la Comisión Europea "toma nota" de la prórroga, pero no es su papel discutirla.