Hay que hacerlo de nuevo

El bipartidismo ha vuelto. No hay más que escuchar diez minutos de una sesión de control cualquiera un miércoles cualquiera para saber que la alternancia PPSOE vuelve a ser una realidad en España. Hace cinco meses que Podemos fue expulsado del Gobierno por Sánchez. Lo hizo porque podía. Esta vez se lo podía permitir. Desde entonces en España ya no se habla ni de feminismo ni de la ley trans, mucho menos de la regulación de los precios del alquiler o de justicia fiscal. Hoy todos los telediarios abren y cierran con los casos de corrupción –caso Koldo y trama familiar de Ayuso– que el PSOE y el PP se tiran mutuamente a la cabeza. Bienvenidas y bienvenidos a 2011. También se habla en nuestro país de amnistía. Horas y horas de tertulias destinadas a hablar de lo que, en realidad, tenía que haber sido el punto de arranque de la legislatura y no el nudo y quizás el desenlace. El Gobierno de España ha dejado de gobernar. Está simplemente calentando el sillón sin saber a dónde va y, lo peor, sin saber a dónde nos lleva.

Estos meses nos han servido para darnos cuenta también de que toca volverlo a hacer. En 2015 rompimos el bipartidismo en España y construimos una gobernabilidad alternativa que permitió, en la pasada legislatura, los mayores avances sociales de la democracia reciente. Ha quedado claro que el motor de esos avances no era el PSOE, que hoy sigue gobernando España, sino Podemos, que era el elemento que hacía que las cosas pasasen. Es evidente, con Podemos en el gobierno las cosas cambiaban y ahora ya no.

Por eso las elecciones europeas del próximo 9 de junio vuelven a ser cruciales para España y para nuestro espacio político. Necesitamos urgentemente volver a poner en pie a la izquierda transformadora en España. Una izquierda que hable claro, que reconozca que aún queda mucho por hacer para acabar con la justicia machista que nos sigue preguntando si habíamos bebido aquella noche, que permite que se compre la impunidad de un agresor sexual. Una izquierda que enuncie alto y claro el no a la guerra en el 2024, que no contribuya con sus discursos a alimentar la escalada bélica que nos acerca cada vez más a un enfrentamiento entre potencias nucleares. Una izquierda que no tenga miedo de llamar genocidio al exterminio al que Israel está sometiendo al pueblo palestino. Una izquierda útil, que pueda cambiar las cosas porque no le tiene miedo al poder.

Las elecciones europeas tienen una cosa buena y muy importante. En las europeas todos los votos cuentan igual. Esta es la única cita electoral en nuestro país con circunscripción única. Las habituales barreras de la ley electoral no operan. Cada persona en cada rincón de España que haya visto en estos años que sí se puede, que no será fácil, que el poder económico y político opondrá resistencia, pero que con determinación y valentía hay cosas que sí pueden cambiar, puede hacer valer su voto y su opinión. Es difícil pero, en realidad, nunca fue fácil. Ni en aquellas europeas en 2014 ni cuando echamos a Mariano Rajoy ni cuando le hicimos los números a la moción de censura de Sánchez ni cuando logramos conformar el primer gobierno de coalición. Las cosas importantes nunca se consiguen fácilmente y nunca se consiguen solas. Démonos la mano y hagámoslo de nuevo.