PSOE y PP escenifican un nuevo choque para renovar el CGPJ pese al mes extra que les concede Reynders

La dimisión de Didier Reynders como comisario de Justicia de la Unión Europea no parece apremiar las negociaciones que mantienen PSOE y PP desde enero en sede europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de un lustro caducado. Todo lo contrario. El Gobierno y la oposición protagonizaban este martes un nuevo capítulo de disputas en torno al CGPJ, pese a conocer que el comisario que ha intermediado en sus reuniones ha ampliado su excedencia y dejará su cargo a finales de abril para concurrir a las europeas.

La que debiera de ser una oportunidad para España, que ahora cuenta con un mes más para alcanzar un acuerdo con la ayuda de Reynders, ha supuesto otro encontronazo entre los socialistas y los populares. Los de Pedro Sánchez han fijado el mes de abril para renovar el CGPJ, mientras que los de Alberto Núñez Feijóo han rechazado cualquier "ultimátum". Así, la tensión entre PSOE y PP crece en tiempo de descuento.

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se pronunció sobre este asunto este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Plasmó como un tema "prioritario" para el Gobierno la renovación del CGPJ, culpando al PP de que no se haya producido todavía. A su juicio, el Ejecutivo ha ido aceptando todas las "reglas del juego" planteadas por los populares, en alusión a la petición de Feijóo de que hubiese un intermediario europeo y los "tiempos" que acarreaba la negociación a tres bandas. "No contemplamos otro escenario que no sea que se renueve el CGPJ porque no es nada más y nada menos que cumplir con la Constitución", fijó Alegría.

Fuentes del Ejecutivo insisten en la misma idea: sostienen que en todo momento se ha negociado al gusto del PP y que, con el aplazo de la excedencia de Reynders, han "ganado un mes" para explorar posibilidades que lleven a un acuerdo. A su juicio, sería "inconcebible" que los populares no lo viesen de la misma manera.

Los populares no aceptan el plazo al entenderlo como una imposición de los socialistas. "Lo de los ultimátum no suena nada democrático", sugería el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que llegó a compararlo con las amenazas que lanzaba la banda terrorista ETA al Gobierno de José María Aznar para acercar presos terroristas a País Vasco. De este modo, el PP advierte a Sánchez que se guarde estos "ultimátum" para sus socios de Gobierno, Junts, ERC y "especialmente para los amigos de Bildu", que "asesinaron" al concejal del PP Miguel Ángel Blanco cuando el Gobierno rechazó sus exigencias.

Las palabras de Tellado no han sentado nada bien al Ejecutivo, que ha pedido que sea el propio Alberto Núñez Feijóo quien las rectifique. Alegría también exigió una disculpa a las víctimas de ETA por querer comparar la "obligación" de renovar el CGPJ con "los ultimátum" de la banda terrorista. "Es absolutamente indigno y no lo vamos a tolerar", zanjó la ministra portavoz, evidenciando que la relación entre ambas partes no se encuentra en buen estado, lo que dificulta aún más el acuerdo.

El PP mantiene que su objetivo sigue siendo el de siempre: renovar el CGPJ y despolitizarlo. "Si el PSOE quiere avanzar en esta senda encontrará al PP; si lo que quiere Sánchez es controlar la renovación del CGPJ, con nosotros no puede contar", insistió Tellado. Lo cierto es que las condiciones del PP no han cambiado: Feijóo exige que se haga de forma simultánea la renovación del Consejo y la reforma del sistema de elección para que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales del turno judicial jueces. Por el contrario, Sánchez propone primero renovar el CGPJ y después elaborar un nuevo sistema de elección que es justo en lo que discrepan ambas formaciones.