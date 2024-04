Lucía Sánchez pide ayuda desesperada tras el cambio de comportamiento de su hija Mía: "¿Es normal que todo lo haga a la fuerza?"

Lucía Sánchez es gran asidua a las redes sociales. Desde que se diera a conocer en La isla de las tentaciones, la gaditana no duda en compartir con todos sus seguidores cómo es su día a día. Por ello, especialmente desde el nacimiento de su hija Mía, suele acudir a sus fans para pedir consejo.

Como así ha explicado la influencer, en los últimos días ha descubierto que su pequeña tiene un comportamiento un tanto extraño y no entiende el motivo. Según ha asegurado, la niña que tiene en común con Isaac Torres intenta "conseguir las cosas a la fuerza, chillando y llorando sin parar".

Por eso, la recién coronada como ganadora de GH Dúo ha preguntado a las demás madres que siguen su contenido si conocen algún tipo de método para poder tranquilizar a la pequeña y poder corregir su comportamiento. "Una pregunta muy seria. Mi niña ahora todo lo hace llorando, chillando, queriendo conseguir las cosas a la fuerza y lleva todo el día gritando para conseguir lo que quiere. ¿Es normal que todo lo haga a lo bruto y a la fuerza?", ha comenzado a explicar.

La niña, que está a punto de cumplir un año y medio, ha demostrado que tiene un gran carácter, al igual que su madre: "Todo el día llorando y gritando. Tengo que hacer las cosas corriendo. Si voy a hacer la cena, me está viendo que lo estoy haciendo y no para de gritar y de chillar y de llorar, tengo que estar corriendo, no quiere esperar, aunque esté quemando".

Y es que, aunque ella le diga que "así no" o que "se tranquilice", lo cierto es que la pequeña no responde a sus peticiones. Lucía no entiende a qué se debe este gran cambio es su manera de actuar y, desesperada, no ha dudado en buscar ayuda. Aunque por el momento, no ha encontrado una solución.