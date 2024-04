Nagore Robles, sobre su posible participación en 'Supervivientes 2024': "​Solo espero tomar la decisión correcta"

Nagore Robles lleva desde el domingo sonando con fuerza para Supervivientes 2024, pues ella misma se postuló para sustituir a Carmen Borrego. Aun así, este posible fichaje todavía está en el aire y ella ha lanzado un mensaje en redes con el que ha querido ser ambigua.

"Desde el domingo llevo supernerviosa... Tomar una decisión tan importante te llena de dudas, y parar la mente a veces es muy complicado", escribió la colaboradora de Telecinco en sus stories.

"Solo espero tomar la decisión correcta", añadió y confirmó que este martes lo confirmará en Tierra de nadie, el programa presentado por Carlos Sobera.

Se desconoce qué pasará, pero la exparticipante de GH parecía estar muy interesada en viajar hasta Honduras como concursante de pleno derecho. "Si me pagan lo mismo que a Carmen, voy", fue la condición que puso. "La dirección se ha comprometido a hacerlo", le comunicó después Sandra Barneda.

Entonces, explicó que tenía un compromiso laboral y debía hacer una llamada, por lo que no se confirmó al 100% su fichaje y lo resolverá este martes. Así lo reiteró Marta Peñate, que reveló que Nagore quiere ir a Supervivientes si soluciona esas responsabilidades.

"Ella iría, pero si le posponen todos los trabajos que tiene pendientes, sobre todo las colaboraciones con algunas marcas a las que ella no quiere fallar porque tiene contrato y compromiso con ellas", aseguró la canaria. "Realmente, sé que se lo está pensando porque me dijo que tenía miedo, sobre todo por el hecho de que no se había preparado para ir. Yo le contesté: 'no te preocupes porque yo tampoco me preparé'".

"No se refería al tema físico, ella hacía más hincapié en la preparación psicológica", añadió. "Yo simplemente creo que es muy precipitado para una persona como Nagore, ya que a ella le gusta tenerlo todo controlado".