El tratamiento de belleza de Pablo Motos que denunció la ministra de Sanidad no figura en el listado oficial de "pseudoterapias"

El tratamiento de belleza mediante regeneración celular que promocionó el presentador Pablo Motos en las redes sociales y fue calificado de "pseudoterapia" por la ministra de Sanidad, Mónica García, no está catalogado como tal en la lista oficial de su Ministerio, que data del año 2019 y a la que se le han añadido 13 nuevas pseudoterapias desde entonces.

Fuentes del Ministerio confirman a 20 Minutos que ese tratamiento no figura en el listado oficial, aunque no descartan que se puede incluir en el futuro porque "es una lista que se va actualizando periódicamente" conforme van apareciendo nuevas pseudoterapias y tratamientos milagrosos que carecen de efectividad.

No obstante, admiten que las pseudoterapias más peligrosas y, por lo tanto, las que se incluyen en la lista con más urgencia son aquellas que resultan perjudiciales para la salud de las personas: "Una cosa es que te gastes el dinero en una terapia sin que te sirva de nada, pero que al menos no te haga daño, y otra más problemática es que te cause algún daño en tu salud".

En ese sentido, señalan que, aunque no han analizado la máquina de regeneración celular que promocionó Motos, "no existe nada que regenere las células de esa forma" y no dan ninguna credibilidad a ese tratamiento: "Si fuera efectivo se habría publicado en todas las revistas científicas y el tratamiento habría dado la vuelta al mundo, pero nadie ha oído hablar de esto. No es efectivo solo porque lo haya dicho Pablo Motos".

No obstante, apuntan a que ese tratamiento podría ser solo perjudicial para el bolsillo: "Nos preocupa en la medida de que Pablo Motos es un personaje famoso que está promocionando un tratamiento que no sirve y que puede costar 6.000 o 12.000 euros, pero no es un problema de salud pública. A fin de cuentas solo va a llegar a gente que tenga mucho dinero y que se lo quiera gastar".

El Gobierno ha lanzado la campaña #CoNprueba, que engloba todas sus acciones frente a las pseudociencias y las pseudoterapias. Estas se pueden consultar en la web www.conprueba.es.