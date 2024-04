Qué es la "máquina de regeneración celular" que ha publicitado Pablo Motos y por qué ha sido criticada por Mónica García

"Las pseudoterapias sólo tienen efectos en el bolsillo, en el mejor de los casos". Así ha criticado la ministra de Sanidad de España, Mónica García, el vídeo en X (antes Twitter) en el que el presentador de El Hormiguero Pablo Motos publicitaba una "máquina de regeneración celular".

En dicho vídeo, el célebre presentador anunciaba: "Llevo meses buscando una máquina y por fin la he encontrado y además en España. Es esta máquina de aquí que es la más top de regeneración celular", y a continuación mostraba el aparato. Después, le pedía a la doctora del centro, que es una "clínica de bienestar" de la provincia de Alicante que explicase en qué consistía.

Que son las "máquinas de regeneración celular"

Según esta persona, identificada como la doctora Baeza, la "cama rara", como se refieren a la máquina, lo que hace es "coger el aire de la habitación y convertirlo en plasma atmosférico frío, una forma de la materia".

"Este plasma no es otra cosa", prosigue, "que gas excitado con muchos electrones y protones libres que los va a ceder a nuestro cuerpo". De acuerdo una vez más con esta persona, nuestro cuerpo utilizaría estos protones y electrones para tres cosas.

"La primera, energía celular: la célula, para generar la molécula de ATP, necesita muchos protones y electrones. Por otro lado, esa corriente va a estimular el nervio vago, y si estimulamos el nervio vago estimulamos el sistema simpático y parasimpático y luchamos contra el estrés crónico. Y por último, vamos a luchar contra el envejecimiento porque vamos a neutralizar los radicales libres, que son moléculas con un electrón menos y por tanto son muy agresivas porque quieren cogerles a otras moléculas, como el ADN, un electrón", finaliza.

Sin evidencia científica de ningún tipo

El motivo de las críticas recibidas es que todo esto no tiene base científica ninguna, como revela un análisis en detalle de las diferentes afirmaciones vertidas en el vídeo.

Efectivamente, como explica la tesis doctoral de Jose Baeza Oliete presentada en 2020 en en la Universitat de València y recogida en el portal de investigación científica Dialnet, el plasma es un estado de agregación de la materia que se alcanza cuando buena parte de las partículas que componen un gas alcanzan tanta energía como para que sea posible su ionización liberando una alta densidad de electrones.

No sólo eso, sino que el pasma frío tiene de hecho aplicaciones en medicina; no obstante, lejos de la "energía celular" o la "estimulación del nervio vago" tienen que ver con la desinfección y esterilización de materiales. También se está investigando su uso en oncología, sin que por ahora exista ningún tratamiento aprobado.

De acuerdo con lo que sabemos, el cuerpo humano no toma electrones o protones de un plasma exterior a él, con lo que difícilmente podría emplearlos como fuente de energía. Más bien, la molécula de ATP se produce como resultado de la respiración celular.

Según señala la Clínica Mayo, de Estados Unidos, tenemos un nervio vago en cada lado del cuerpo y transcurren desde la base del cerebro hacia otras zonas, pasando por el cuello, el pecho y el estómago. Existen tratamientos que consisten en la estimulación de los mismos, pero no empleando plasma en ningún momento sino simple electricidad; se emplean en el tratamiento de patologías graves como la epilepsia o la depresión, o en la rehabilitación tras accidentes cardiovasculares (ictus) cuando existe dificultad para usar una mano o un brazo. Requieren, por cierto, la implantación de dispositivos en el interior del pecho (y no "camas raras").

Los sistemas simpático y parasimpático, aclara el Manual Merck de medicina, son dos grupos de cuerpos nerviosos que en conjunto constituyen el sistema nervioso autónomo (es decir, el que regula procesos fisiológicos 'automáticos' como la respiración o la contracción de las pupilas). Aunque efectivamente se ven afectados por el estrés, su relación con este fenómeno es compleja y no existen tratamientos comprobados que usen plasma frío para afectar a su actividad.

Finalmente, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos define los radicales libres como un tipo de molécula inestable que se elabora durante el metabolismo normal de las células, y que puede dañar moléculas como el ADN o las proteínas (posiblemente incrementando el riesgo de cáncer y otras propiedades).

Sin embargo, las maneras de combatir su efecto negativo con evidencia científica son, por un lado, evitar la exposición a factores que incrementan su producción (principalmente, humo del tabaco y radiación ultravioleta) y mantener una dieta saludable, rica en compuestos antioxidantes (presentes en muchos alimentos vegetales). Tampoco existe ningún tratamiento que actúe sobre ellos a base de exposición a plasma frío.

"Pura palabrería pseudocientífica"

Como era de esperar, las críticas al vídeo de Pablo Motos no se han hecho esperar. Por ejemplo, la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apetp) ha publicado que "lo que dice la doctora Anna Baeza Román es pura palabrería pseudocientífica y su máquina 'rejuvenecedora' no ha sido demostrada científicamente. De hecho, el supuesto mecanismo de acción que explica no tiene ninguna plausibilidad de ser real".

Igualmente, la ministra Mónica García también resaltaba que "la falta de evidencia científica no solo es un engaño: también puede poner en riesgo la salud".

En última instancia, es decisión de cada persona recurrir a esta clase de servicios, pero es importante que exista información fiable y contrastada que desmienta que las pseudoterapias tengan alguna utilidad científicamente avalada (especialmente, cuando sus proveedores las disfrazan de científicas usando lenguaje aparente). Sólo así es posible escoger de manera verdaderamente libre y cuidar nuestra salud optando por las opciones realmente viables.

