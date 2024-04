El juez archiva la causa contra Oltra por la gestión de los abusos de su exmarido al no ver "un solo indicio" de delito

Carpetazo judicial a la causa abierta a la exvicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, y a varios de sus ex altos cargos. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, ha acordado el sobreseimiento provisional del caso al no ver delito alguno en la actuación de la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada.

Según un auto de este mismo martes, el juez considera que no existen "indicios de la comisión de delito alguno y ello aun cuando en la denuncia y querella iniciales se hicieran de manera meramente provisional calificaciones jurídico-penales que resultan insostenibles con arreglo a lo actuado".

En esta línea, y después de una exhaustiva investigación que se ha ido prorrogando de seis en seis meses para analizar más pruebas y declaraciones, el magistrado sostiene que "se ha reiterado hasta la saciedad que no existe un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la Conselleria dirigidas a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor".

Oltra dimitió el 21 de junio de 2022 de sus cargos en el Consell y en Les Corts tras su investigación judicial en este caso cuya resolución ha concluido este martes con un sobreseimiento provisional, una resolución que no es firme y contra la que cabe recurso.

Esta causa judicial tiene su origen en los abusos sexuales que el entonces marido de la exlíder de Compromís y educador de un centro público de acogida, cometió sobre una menor de 14 años que estaba bajo la tutela de la Administración autonómica a finales de 2016 y 2017. Por aquellos hechos, el educador fue condenado a cinco años de cárcel por el TSJCV, fallo que fue posteriormente ratificado por el Tribunal Supremo y que ha derivado en su ingreso en prisión.

La menor contó lo que le sucedía a una trabajadora del centro en febrero de 2017, pero desde la Administración competente únicamente se elaboró un informe interno. Meses después, en junio de 2017, la menor insistió en su denuncia ante la Policía Autonómica, y fue en este momento cuando la Fiscalía de Menores abrió diligencias de investigación.

Salida de la política y posible vuelta

El 21 de junio de 2022, Oltra dimitió de todos sus cargos en el Consell y como diputada autonómica tras su imputación, lo que segó su carrera política. La exvicepresidenta no pudo resistir la presión no solo de la entonces oposición, sino también la que le llegaba desde el gobierno del Botànic, con cargos socialistas presionando para que renunciara tras su imputación judicial. De hecho, según afirmó entonces, su dimisión se producía para que Puig no la destituyera y no se rompiera la coalición.

Desde entonces, su formación, Compromís, ha acusado cierta falta de liderazgo y el Botànic perdió las elecciones de mayo de 2023, a las que Oltra no pudo presentarse al seguir por entonces imputada. La incógnita de los próximos meses será conocer sus intenciones en cuanto a su futuro político.