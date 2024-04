El pueblo de Murcia donde se venden casas de 80 metros cuadrados por 36.000 euros

El precio de la vivienda no da tregua a los españoles: no ha dejado de subir y está limitando el acceso a los pisos asequibles. El suelo se ha encarecido algo más de un 7% en el último año, lo que ha provocado que el metro cuadrado se sitúe en los 2.056 euros de media este mes de febrero, tal y como recogen los últimos datos de Idealista. Así, comprarse una vivienda en el país se ha convertido en algo prácticamente imposible para muchas familias, que no cuentan con los ahorros suficientes y no pueden hacer frente a esos precios.

Esta subida de los precios de la vivienda se ha notado en la Región de Murcia. A pesar de que es una de las comunidades autónomas con el metro cuadrado más bajo que la media nacional, se ha incrementado un 7,2% en comparación con febrero de 2023. Así, ha alcanzado los 1.205 euros de media. Tomando como referencia un piso de 80 metros cuadrados —y únicamente teniendo en cuenta el precio del suelo—, se vendería por unos 96.400 euros de media.

El pueblo más barato de Murcia para comprar una casa

Murcia ofrece diferentes alternativas para todos los bolsillos. Hay municipios más caros, como La Manga del Mar Menor, donde el metro cuadrado ronda los 1.747 euros de media, o Calasparra, donde el suelo se paga a 1.697 euros. Sin embargo, también hay opciones baratas. Uno de ellos es Bullas. El metro cuadrado se sitúa en los 450 euros, por lo que la vivienda tomada como referencia costaría unos 36.000 euros.

El suelo en Alguazas se paga a 568 euros de media, por lo que la misma vivienda en este pueblo rondaría los 45.000 euros. Un precio similar tendría una casa con las mismas dimensiones en Cehegin. Y por 3.000 euros más se podría adquirir en Moratalla (609 euros), Yecla (613 euros) y Blanca (620 euros).