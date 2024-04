La efusiva reacción de Sofía Suescun a los planes de boda de Kiko Jiménez con ella

A pesar de la distancia que les separa desde que Kiko Jiménez puso rumbo a Honduras, su relación con Sofía Suescun va viento en popa. Tanto es así que, el pasado domingo, el concursante de Supervivientes hizo toda una declaración de amor a su novia, en la que habló incluso de sus futuros planes de boda.

"Ojalá pronto. Por mí, me casaba mañana si hace falta. Aquí mismo, me da igual. Hinco rodilla si hace falta", le confesó el influencer a su compañero Kike Calleja. "No me tiembla el pulso, lo tengo clarísimo. Como tengo tantas cosas claras con ella… Que quiero que sea la madre de mis hijos, que quiero vivir con ella toda la vida… Pongo la mano en el fuego", expresó.

Unas bonitas palabras que llegan seis años después de que la pareja comenzó su noviazgo y que, como no podría ser de otra forma, no ha tardado en recibir respuesta. Y es que, tan pronto se ha enterado de la propuesta de matrimonio, la hija de Maite Galdeano ha compartido multitud de corazones y de caras emocionadas en sus redes sociales, evidenciando lo ilusionada que se siente ante la posible boda con el extronista de Myhyv.

Actualmente, la que fuera concursante de GH se encuentra disfrutando de unos días de desconexión junto a su hermano, Cristian Suescun, en México. Sin embargo, Sofía sigue muy pendiente de la participación de Kiko, a quien apoya incondicionalmente.

Del mismo modo, su efusiva reacción demuestra que también estaría de acuerdo con la boda que el televisivo se imagina para los dos. "Somos muy nuestros, muchas veces lo hemos pensado, se nos va la cabeza a un sitio paradisiaco, bonito. Queremos hacerlo de viaje nosotros solos o con Maite y mi madre, con su hermano… Pero en la intimidad, no con toda la familia en una iglesia, todo eso no", explicó Kiko, desde Supervivientes.