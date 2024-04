Si Mariah Carey se ha hecho imprescindible para la Navidad, es evidente que el mes de abril tiene a su gran diva: Elena Furiase. La actriz vuelve a ser tendencia cada año por su momentazo vivido en 2009 en Password, y ella ha vuelto a reaccionar este 2024.

Este lunes, 1 de abril, todos los ojos se pusieron en la hija de Lolita Flores, quien comenzó el día compartiendo un story que la comparaba con Mariah Carey. Pero, horas después, publicó un vídeo hablando a cámara en la que demostraba lo bien que llevaba ser recordada por esta anécdota de hace 15 años.

"Lo primero, os doy las gracias por todos los mensajes y los memes que recibo. Reconozco que hay gente muy creativa", comenzó diciendo. "Leo algunos que me dicen 'venga, Elena, tómatelo con humor'", añadió. Y es que, hace años, su reacción era bien distinta, pues se mostraba cansada de recibir siempre el mismo vídeo y pedía que pararan. Pero ya no reacciona igual.

"Ya me lo tomo con humor, ya lo tengo supersanado y me encanta que se recuerde esta anécdota con el cariño con el que lo recordáis y con la gracia que tiene", aseguró Elena Furiase. "Aquí no nos reímos de nadie, simplemente nos reímos de lo sucedido".

Después, se dirigió a la joven concursante que participaba junto a ella y quien provocó la risa de la actriz al decir "cerral" en lugar de "mayo", que era la respuesta correcta.

"A la otra persona, que no voy a decir su nombre porque ella sí se mantiene en el anonimato, si me escuchas y si me ves, espero que lo disfrutes de la misma manera, que en este barco estamos las dos juntas", declaró. "Que sigáis disfrutando de este abril, que todavía nos queda mucho".