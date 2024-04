Elena Furiase se suma a la broma de 'abril-cerral' con la llegada del mes

Han pasado 15 años desde que Elena Furiase protagonizara uno de los momentos más divertidos de la televisión. La broma de 'abril-cerral' sigue siendo uno de los memes más recordados en nuestro país, sobre todo cuando comienza este mes, y este año la propia Elena Furiase ha querido sumarse.

La hija de Lolita Flores ha compartido a través de sus stories de Instagram un post publicado desde la cuenta Spainsays, en el que, en honor al inicio del mes, han recordado el 'momentazo' que vivió la actriz en el programa Password.

"Elena Furiase es para el mes de abril, lo que Mariah Carey es para la Navidad", han compartido desde el perfil, en el que, además, han etiquetado a la propia Furiase. "¡Abril ya está aquí!", han añadido. Pero esta no ha sido la única cuenta que ha querido recordar este meme.

"¡Comienza nuestro mes favorito (el de Elena Furiase no tanto)!¡Bienvenido abril/cerral!", ha publicado el perfil oficial de Cuatro a través de X, compartiendo el vídeo del famoso momento protagonizado por la actriz, en el que no era capaz de aguantar la risa.

Hace dos años, Elena Furiase explotó y se desahogó con sus seguidores ante la gran cantidad de mensajes que estaba recibiendo. "Igual que en el Winter is coming, os digo que Abril is coming. Lo sé, soy más consciente que nadie, sé cuál es el chiste que hay. Lo sé, lo conozco, lo hice yo. Vamos, no lo hice, lo viví. No hace falta que me lo enviéis, que han pasado 13 años, que soy consciente de ello", expresó en su perfil.

La intérprete, que realmente se lo tomaba con humor, también se dirigió a sus amigos más cercanos: "Sobre todo mis amigos y amigas, tampoco me lo enviéis al WhatsApp, que vosotros tenéis más delito. Os quiero, que tengáis un feliz abril, dejadme en paz".

Sin duda, un meme que trascendió y que llegó a hacer que muchos comenzaran a considerar el 1 de abril como el Día Internacional de Elena Furiase.