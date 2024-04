La "incurable" enfermedad que padece el padre de Julián Contreras: "Es crónica y va a peor"

Julián Contreras Jr. lleva semanas en el foco mediático tras un presunto caso de impago de alquiler y sus hipotéticos problemas económicos.

Este fin de semana, Fiesta revelaba que el hermano de Francisco y Cayetano Rivera había rechazado una oferta del programa para ser colaborador y que no quería saber nada de la televisión.

Asimismo, Aurelio Manzano informó de que Contreras Jr. no estaba pasando un buen momento debido al delicado estado de salud de su padre, quien padece una enfermedad incurable en los ojos.

"Me lo ha explicado muy bien, es una enfermedad que no tiene cura, no es degenerativa, pero es crónica y va a peor, cada vez va a peor. Ahora mismo está estable, hace más de un mes que no va al médico, pero esto va a más y cada día Julián Contreras padre es más dependiente de su hijo", explicó el colaborador del programa de Telecinco.