Laura Escanes juega a 'Yo nunca' y le lanza una nueva pulla a Álvaro de Luna: "Me tengo que beber toda la botella"

Laura Escanes ha sido la invitada estrella del último episodio publicado de 'Tómatelo con vino', el pódcast de las influencers María Fernández-Rubíes (Frubies) y Rocío Irisarri. La charla entre las tres creadoras de contenido ha abordado todo tipo de temas, entre los que destacan las primeras citas y el odio en las redes sociales.

"Hola, me llamo Laura, tengo 27 años, una hija y estoy divorciada", alega la catalana entre risas, bromeando con lo que podría ser su carta de presentación a la hora de conocer a una persona. "Te has planteado alguna vez el decir 'Oye, mejor no vamos a quedar a tomar algo porque paso de que me relacionen'", le pregunta Irisarri, a lo que Escanes responde: "Me lo proponen y yo digo 'Pufff'". "Qué pesados", alega Frubíes apoyando a su invitada y amiga.

Durante la conversación, María Fernández-Rubíes plantea una cuestión sobre la mesa al estilo del juego 'Yo nunca'. "Que beba quien nunca le hayan dedicado una canción", expresa la presentadora, a lo que su invitada responde: "Me tengo que beber toda la botella".

Una respuesta lanzada a modo de indirecta que iría dirigida a su exnovio, Álvaro de Luna, quien precisamente acaba de sacar una nueva canción, llamada F.G.L.C (A Ratitos), que iría dirigida a la catalana, ya que en ella expresa: "Mira, no me escondo, te he escrito otro tema". Esta canción, junto a Suerte y Desconocidos, forma parte de su nuevo disco, Boyz don't cry. Sobre ellas ha confesado que "son canciones que destacan tres momentos por los que todo el mundo pasa después de dejarlo con alguien".

"No os tatuéis nombres"

En la charla, Frubies también le ha preguntado a Laura que, de los tatuajes que tiene, cuál es el tatuaje que se quiere borrar. "Hay muchos", comenta la catalana, pero que hay uno en especial que quiere eliminar de su cuerpo. "Lo digo abiertamente: 'no os tatuéis nombres'.

''El nombre o la firma, en mi caso'', añade. Con esta última aclaración, Laura estaría confirmando que el tatuaje que quiere borrarse es la firma de Risto Mejide que tiene en el glúteo y de la que ha hablado abiertamente en ocasiones pasadas.