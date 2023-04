Laura Escanes anunció hace un par de semanas que iba a pasar por un estudio profesional para hacerse nuevos tatuajes y borrarse otros que ya no quería tener en su piel.

Si bien la influencer ya se ha sometido a la primera de las intervenciones, pues el mismo día de su cumpleaños acudió con su novio, Álvaro de Luna, ya que fue uno de los planes que hicieron por su día especial.

Ha sido a través de un preguntas y respuestas de Instagram donde la creadora de contenido ha enseñado el resultado de cómo han quedado sus cuatro nuevos tatuajes.

Laura Escanes enseña sus nuevos tatuajes. LAURAESCANES / INSTAGRAM

Se trata de un ángel apoyado en unas nubes -algo que podría hacer referencia al nombre de su pódcast, Entre el cielo y las nubes-, un corazón con un 2 en su interior, número que tiene en común con su pareja, una frase en inglés que dice "cabeza en las nubes" y una cadena rota.

Tras enseñar los nuevos diseños que recoge en sus brazos, a Laura Escanes le han preguntado sobre el tatuaje que se quiere borrar. "Quiero aclarar que nunca me arrepiento de los tatuajes porque son algo que en un momento sentí de la misma manera", comienza en su explicación.

Laura Escanes habla del tatuaje que se quiere borrar. LAURAESCANES / INSTAGRAM

Así pues, la de Barcelona prosigue conque lleva muchos tatuajes que a día de hoy no se tatuaría porque no lo siente "de la misma manera". "Como consejo: ni nombre ni firmas", apunta la influencer sobre lo que no se volvería a tatuar nunca más.

Con esta aclaración, no cabe duda que el tatuaje que Laura Escanes quiere eliminar de su cuerpo es la firma de Risto Mejide que tiene tatuada en su trasero. "Todo lo demás me parece estupendo, ya sea de novios, amigos, familia o viajes", concluye en su respuesta.