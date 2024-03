Podemos renuncia a concurrir a las catalanas después de que los 'comuns' les cerraran la puerta a presentarse en coalición

No habrá papeleta que incluya a Podemos en las elecciones autonómicas de Cataluña del 12 de mayo, ni en solitario ni en coalición con la Catalunya en Comú que lidera Ada Colau. Los morados anunciaron este miércoles su renuncia a presentarse a esos comicios después, precisamente, de fracasar sus contactos con los comuns, que apenas han pasado de ser incipientes porque en la formación catalana se ha impuesto rápidamente la opción de no acoger a Podemos —un partido muy débil en Cataluña— en sus listas.

La decisión tendrá que ser ratificada por las bases moradas en Cataluña, pero parece claro que Podemos no se presentará a los comicios, dado que es lo que han pactado la dirección catalana y la estatal del partido morado. La formación justificó su renuncia mediante un comunicado hecho público este miércoles por la tarde en el que señala que, "ante un momento de incertidumbre e inestabilidad política en Cataluña", su opción es la de "no colaborar en la fragmentación de la izquierda, ya que esto sólo beneficia a la derecha y la extrema derecha".

"Por eso, haciendo un ejercicio de responsabilidad hacia la ciudadanía catalana, hemos decidido no presentarnos a las elecciones autonómicas del próximo 12 de mayo", continúa el comunicado de Podemos, que señala que, desde la ruptura con los comuns hace unos meses, el partido morado ha "tenido poco tiempo para reforzar y estructurar" su organización en Cataluña. "En un contexto de doble cita electoral, creemos que no es viable concurrir, dado que la situación no nos permite desplegar capacidad e incidencia política y organizativa", reconoce la formación, que apuesta por que "todos los recursos y las fuerzas que tenemos estén puestas en las elecciones europeas", en las que Podemos echará el todo por el todo con Irene Montero como candidata.

La dirección estatal de Podemos, por su parte, acusa a los comuns de haber sido quienes han roto las apenas incipientes conversaciones para conformar una coalición de cara a las elecciones. "Los comuns han puesto punto final a su histórica alianza con Podemos", critica la dirección estatal del partido morado, que recuerda, además, que la convocatoria de las elecciones "se precipitó por el rechazo de los comuns al proyecto de presupuestos a la Generalitat de ERC".

"Ante este adelanto, Podemos apostó por buscar los mejores acuerdos posibles para conformar una candidatura transformadora que garantizara un Govern de izquierdas en Cataluña, opción que finalmente se ha demostrado imposible por la negativa de los comuns. El calendario electoral hace imposible, asimismo, que Podemos concurra a este proceso bajo cualquier otra fórmula electoral", reconoce el comunicado.

Las conversaciones entre Podemos y Catalunya en Comú apenas han pasado de la fase inicial porque los comuns, desde el primer momento, recibieron muy fríamente la propuesta pública de los morados de presentarse en coalición a las elecciones. Hace unos días, Colau dejaba caer que "hay mucha gente de Podemos que ya siente el espacio de los comuns como suyo". Y la semana pasada el portavoz del partido, Joan Mena dejó claro que "es evidente que Podemos ha decidido otro camino" y eso "dificulta" cualquier tipo de acuerdo con los comuns.