Christina Applegate se sincera sobre su cúmulo de problemas debido a la esclerósis múltiple: "Lo peor que me ha pasado nunca"

Christina Applegate recientemente daba a conocer lo dura que estaba siendo su vida desde su diagnóstico de esclerósis múltiple, llegando a explicar que tiene que usar pañales porque no le ha dado tiempo a llegar al baño en diversas ocasiones. Ahora, la intérprete de 52 años se ha sincerado sobre otros problemas diarios a los que tiene que hacer frente.

La actriz de Matrimonio con hijos, El reportero o Muertos para mí ha concedido una entrevista en el pódcast Armchair Expert en el que no se ha andado con rodeos a la hora de definir la cantidad de problemas que le repercuten en su día a día. "Esto es lo peor que me ha pasado en toda mi vida", ha dicho sobre la esclerósis, que descubrió en 2021.

"Tengo 30 lesiones en el cerebro", ha compartido, añadiendo que "el más grande está justo detrás" de su ojo derecho, por lo que este le "duele muchísimo" la mayor parte del tiempo. Asimismo, también ha notado que su mano, en más de una ocasión, "comienza a hacer cosas muy raras" e inmediatamente tiene "una sensación como de convulsiones" en su cabeza.

"Es una mierda", ha dicho la actriz. "Odio todo esto tantísimo... Me paso el día enfadada por ello", ha reconocido Applegate, así como que ahora habla abiertamente sobre su vida con la enfermedad porque, al recordar su diagnóstico de cáncer de mama en 2008, dice que sacó una enseñanza de haber "mentido" sobre los desafíos que tuvo que enfrentar en aquel entonces.

"Todo lo que decía entonces era una maldita mentira", ha puntualizado a los copresentadores Dax Shepard y Monica Padman, "porque era yo misma, pero tratando de convencerme de algo [que no era verdad], y creo que eso no le sirvió a nadie de nada".

Aun así, se ha mostrado agradecida de que el hecho de contarlo públicamente le ayudase a recaudar dinero —"millones de dólares", según ella— para la prevención del cáncer de mama. Por contra, ha confesado que, cuando no tenía que fingir delante de una pantalla o estaba sola, "lloraba todas las noches" en casa en la época de su tratamiento.

"Ojalá hubiera contado eso", ha señalado Applegate, quien por último ha hablado sobre la doble mastectomía a la que hubo de someterse después de aquel diagnóstico de cáncer. "No me gustaban mis pechos. Todavía no me gustan mis pechos. Es horrible", ha finalizado.