A través de su Instagram, donde tiene más de 16 millones de seguidores, y con un pie de foto tan sencillo como "No podemos esperar más para conocerte" ["We can’t wait to meet you"]. Así ha anunciado la actriz y cantante Ashley Tisdale que ella y su esposo desde 2014, el músico Christopher French, están esperando su segundo hijo.

En las imágenes con las que ha dado a conocer la noticia, la actriz de High School Musical y voz en versión original de Candance en Phineas y Ferb aparece con una pequeña blusa blanca desabrochada y vaqueros para enseñar su incipiente vientre de embarazada.

En las otras dos imágenes, Tisdale, de 38 años, aparece junto a French, que tiene tres más que ella y con quien empezó a salir en diciembre de 2012, así como con su primogénita, Jupiter Iris, quien nació el 23 de marzo de 2021, que mira entre sorprendida y contenta la barriga de su madre.

Por ahora, se desconocen tanto el nombre como el género del bebé, pero dado lo activa que es la actriz en redes a buen seguro pronto lo dará a conocer. De momento, eso sí, ya ha recibido los mensajes y comentarios de seguidores y fans dándole la enhorabuena, comenzando por su marido: "¡Allá vamos! Te quiero. Podemos hacer esto jajaja", han sido sus palabras.

Además, los fans de la famosa saga de musicales juveniles no han tardado en darse cuenta de que tanto Tisdale como su compañera de reparto y amiga, Vanessa Hudgens, están embarazadas a la vez, lo que por supuesto se ha hecho saber en varios de los comentarios, a veces directamente usando los nombres de sus personajes.

"¡Sharpay y Gabriella embarazadas al mismo tiempo!", "Las mejores amigas para siempre y para todo" o, haciendo referencia al equipo de baloncesto del institudo, "La próxima generación de Wildcats ya está llegando", han sido algunos de los mensajes que ha receibido, así como la enhorauena de otras actrices y cantantes como Lea Michele o su compañera en HSM, Monique Coleman.