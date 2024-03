Vanessa Hudgens revela su primer embarazo en la alfombra roja de los Oscar

En la noche de los Oscar todo el mundo está preparado para las sorpresas. Al menos, en la gala, porque en la alfombra roja lo normal es que se hable de los vestidos y trajes por los que apuestan las estrellas. Sin embargo, en la noche de ayer, la primera sorpresa llegó debido a la revelación de un embarazo del que nadie tenía constancia: Vanessa Hudgens está esperando su primero bebé.

La estrella de High School Musical, de 35 años, era este domingo una de las protagonistas de la previa de los premios de la Academia, dado que sería la encargada de copresentar desde el Dolby Theatre de Los Ángeles el programa Countdown to Oscars: On the Red Carpet Live! de la cadena ABC.

Es decir, en sus manos estaban las entrevistas a los intérpretes y realizadores antes de la ceremonia. Hudgens inclusó bromeó con que no iba a estar sola en la alfombra roja tocándose el vientre antes de dar paso a su compañera copresentadora, la también actriz y bailarina Julianne Hough. Pero con su llegada ya había dado el primer titular de la noche.

Un largo vestido negro hasta el suelo de Vera Wang, joyas de Chopard, incluido un collar con un diamante amarillo de 10 quilates y casi 30 diamantes blancos, así como anillos y aretes de diamantes de la colección Haute Joailler de la misma marca, con el que no disimulaba en absoluto que está embarazada.

La actriz y cantante, que está esperando este primer bebé con su esposo, el campocorto y estrella de la MLB —la liga estadounidense de béisbol— Cole Tucker, recibió la enhorabuena de todas las personas que entrevistó, como Ariana Grande, y que, como el resto del mundo, no tenían constancia de esta buena nueva en su vida.

La actriz se cambió de vestido y se puso uno largo y mucho más transparente, así como se soltó el pelo y se quitó el alisado para acudir tras la gala a la fiesta que organizó la revista Vanity Fair.

Vanessa Hudgens en los Premios Oscar 2024 Getty Images

La noticia de este primer bebé llega, además, apenas tres meses después, el 2 de diciembre, de que Hudgens y Cole, de 27 años, se casaran en una ceremonia íntima —apenas un centenar de familiares y amigos más cercanos— en Tulum, México.

Además, en aquel momento negó las especulaciones sobre su posible embarazo subiendo a su Instagram una publicación en bikini para que se comprobase que no estaba encinta, así como, poco después, llamaba "groseros" a quienes hacían comentarios sobre que le veían ya barriguita.

Pero parece ser que todo era cierto y que la actriz californiana de Spring breakers o Intercambio de princesas sí que verá nacer a su primer bebé este 2024, estando atentos sus fans para conocer el nombre que deciden para este primogénito.