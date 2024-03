Lorena pone fin a su huelga de hambre tras reabrir Venezuela el registro electoral: "No es una victoria, los requisitos son ilegales"

La venezolana Lorena Lima inició el pasado viernes una huelga de hambre frente al Consulado de Venezuela en Madrid para exigir que se abriera el registro electoral y, tras cinco días ingiriendo solamente líquidos, ha conseguido su objetivo. Sin embargo, la realidad es que a pesar de que los venezolanos que residen en la capital española ya pueden inscribirse en el registro para poder votar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, los requisitos exigidos para poder ejercer este derecho son "absurdos", indica la joven. Ella tiene la residencia por razones humanitarias y por esta razón no podrá votar.

"No pueden votar los que tenemos residencia por razones humanitarias, los que tienen tarjeta roja, los que tienen tarjeta blanca. No pueden votar los que tienen permiso de estudios, los que tienen permiso de trabajo, ni tampoco las personas que tienen concedido el asilo político", afirma Lima a 20minutos. Según ha explicado, los únicos que podrán ejercer este derecho constitucional en Madrid son los venezolanos que tengan DNI o NIE y los que estén casados con un español o española. Este periódico ha intentado contactar con el consulado para hablar sobre el tema, pero no ha obtenido respuesta.

La joven, de 28 años, también ha manifestado que los requisitos exigidos para inscribirse son absurdos. "Necesitas presentar la cédula de identidad, el pasaporte en vigor o la constancia de que el pasaporte está en trámite, el DNI o NIE, el registro consular y el padrón", ha explicado Lima, quien también afirma que estos requisitos son ilegales. De hecho, así lo confirma a este medio el abogado y ex director de la Asamblea Nacional venezolana Pedro Miguel Castillo. "Para votar solo hace falta la cédula de identidad o el pasaporte. Solo necesitas una identificación. No es necesario que esté en vigor. Exigir el pasaporte vigente está fuera de la ley", ha explicado. Además, recuerda que en la mayoría de los casos solo basta con estar de forma legal en España para votar.

El registro tenía que haberse abierto el lunes 18 de marzo. Sin embargo, desde el Gobierno de Venezuela expresaban que las máquinas de los consulados de todo el mundo no estaban habilitadas, algo que no entendía la población y que la joven tomaba como una simple excusa para impedir que los más de siete millones de venezolanos que han salido del país puedan ejercer su derecho al voto. "Esa es la excusa que daban, pero no sabemos si es cierto, yo creo que con la experiencia que tenemos con el régimen, simplemente no les daba la gana de abrir el registro. Lo hacen porque saben que la mayoría de las personas que migramos somos de la oposición".

Iniciar una huelga de hambre fue la manera que Lima encontró para poder captar la atención y para concienciar a la gente sobre la gravedad de los hechos que estaban ocurriendo. "Nos estaban coartando el derecho al voto a más de siete millones de venezolanos", expresa. Sin embargo, ha afirmado que no solo comenzó esta huelga para que abrieran el registro, sino también para que el Gobierno de España se pronunciara al respecto. "Es decepcionante ver que no dicen nada, que no se pronuncian y que simplemente deciden mirar hacia otro lado. Hay que pronunciarse para dejar ver que estás del lado de la libertad y la democracia".

Lorena Lima, venezolana que estuvo en huelga de hambre. JORGE PARÍS

Mientras estuvo en huelga recibió el apoyo de la comunidad venezolana, que le proporcionó una carpa y cobijas para mejorar las condiciones en las que se encontraba. También atendida por médicos venezolanos que acudieron diariamente a examinarla para ver cómo evolucionaba su estado de salud. Los sanitarios del Samur le realizaron una analítica y un electrocardiograma y los agentes de la Policía también se acercaron en varias ocasiones para preguntarle si se encontraba bien. Recibió el apoyo de partidos políticos españoles y se desilusionó tras no percibirlo por parte las principales formaciones de Venezuela, especialmente de parte de Voluntad Popular, en donde comenzó a militar cuando tenía 14 años. "No han estado, no han dicho nada".

Lorena no ha sido la única que ha protestado para conseguir que se abriera el registro electoral. Varios venezolanos hicieron lo mismo desde sus respectivos países de residencia, en lo cuales actualmente se desconoce si se ha abierto el registro electoral ante la falta de información oficial. Sin embargo, a pesar de haber conseguido su objetivo en Madrid, Lorena considera que no se trata de un verdadero triunfo. "Esto no es una victoria, no puedo votar. Es importante que sigamos protestante porque las condiciones son absurdas y para que el Gobierno de España se pronuncie sobre esta arbitrariedad. Es una violación total al derecho al voto. Los requisitos que piden son ilegales".

La apertura del registro electoral en el consulado de Madrid ocurre tras la finalización del plazo para que las personas que lo desearan se inscribieran como candidatos a las elecciones. María Corina Machado, quien se encuentra inhabilitada por el régimen, había anunciado la semana pasada que su designada para reemplazarla era la profesora Corina Yoris. Sin embargo, el sistema no permitió inscribirla a pesar de que sobre ella no pesa ninguna inhabilitación o sanción administrativa. Finalmente, la Plataforma Unitaria Democrática anunció este lunes que ya habían agotado todas las vías posibles para inscribirla y este martes confirmaron que lograron inscribir a Eduardo González Urrutia, aunque se desconoce si él cuenta con el apoyo de Machado. Al final, ha sido el régimen el que ha escogido con quien se medirá en las presidenciales.