Exrector electoral opositor se inscribe como candidato a las presidenciales de Venezuela

Un nuevo nombre ha surgido para enfrentarse a Nicolás Maduro en las urnas. El exrector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela Enrique Márquez, cercano a la oposición, se ha inscrito este lunes -última jornada de postulaciones- pasadas las 21:00 (hora local) como candidato a las presidenciales del próximo 28 de julio, por fuera del consenso de la principal coalición antichavista Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Márquez, postulado por el partido político Centrados, ha afirmado en un acto en la sede del órgano electoral que quiere representar el cambio político en Venezuela, por lo que comenzará una gira por el país para convencer a los ciudadanos de que el único instrumento es el voto.

"Queremos representar al pueblo venezolano que sufre, al pueblo indignado por la corrupción, diezmada por la migración, al pueblo que sueña con un mejor país", ha señalado.

Asimismo, ha criticado a los opositores que han llamado a la abstención en otros procesos electorales pasados porque, a su juicio, eso ha profundizado los problemas en la nación caribeña.

Márquez ha dicho que si algún político pide no votar en las elecciones presidenciales sea rechazado por la ciudadanía, porque es un "cómplice del país que no queremos, porque solo la abstención garantiza la continuidad de lo que no queremos que continúe".

Los otros rivales

Además de Márquez se han inscrito para competir en los venideros comicios el presidente Nicolás Maduro; los diputados Luis Eduardo Martínez, Juan Alvarado, José Brito y Javier Bertucci; los exalcaldes Claudio Fermín y Daniel Ceballos; Antonio Ecarri, Luis Ratti y el comediante Benjamín Rausseo, disidentes del sector más amplio de la oposición.

Entretanto, la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ha denunciado impedimentos para acceder al sistema e inscribir a su candidata, la historiadora Corina Yoris, escogida como tal ante la inhabilitación que impide a María Corina Machado, ganadora de las primarias de octubre, competir por cargos públicos en estos y otros comicios hasta 2036.

Al no haber logrado la postulación, la PUD ha pedido al Consejo Nacional Electoral prorrogar por tres días el lapso para postular candidaturas, a fin de "subsanar las violaciones de hecho y de derecho que han ocurrido en el proceso".

No obstante, el ente electoral no amplió el lapso ni se pronunció sobre la petición de prórroga de inscripción por parte de la PUD.

Yoris ha asegurado este lunes que la oposición que representa ha agotado todos los medios a su alcance "para que esto se pueda resolver", por lo que ha exigido a Maduro que "respete la Constitución" y sus derechos políticos.

Machado, por su parte, ha advertido que si el candidato que competirá contra el chavismo en las presidenciales "lo escoge" el Gobierno de Maduro, estas no pueden considerarse unas elecciones.