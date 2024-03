Carlos Cánovas, exmarido de Silvia Tortosa, en la capilla ardiente de la actriz: "Esto es muy duro, esto es tremendo"

Este fin de semana, Fiesta daba a conocer que Carlos Cánovas y Silvia Tortosa llevaban bastante tiempo separados, y que el productor de cine rompió con la relación para irse con otra mujer.

Este episodio habría sumido en una gran depresión a la actriz, fallecida este sábado, por lo que el programa de Telecinco también dio a conocer que entre sus últimas voluntades estaba que Cánovas no acudiese a su funeral cuando muriese.

Un extremo que fue desmentido por el agente de la barcelonesa, que, no obstante, sí confirmó que hacía mucho tiempo que Cánovas no se preocupaba por ella, según anunció el colaborador de Fiesta Omar Suárez.

En cualquier caso, el productor ha acabado apareciendo este lunes en el tanatorio para dar su último adiós a Tortosa. Allí, no ha dudado en hablar con la prensa. "Un día complicado. Esto es muy duro, esto es tremendo. Del tema del cáncer no teníamos ni idea. Ella tuvo su cáncer de mama, que estaba totalmente superado, y lo del tema del hígado ha sido una cosa que no nos esperábamos nadie", ha señalado.

Respecto a su separación, Carlos ha esquivado las preguntas asegurando que "las cosas personales" quedan entre los dos. "Además, ella no hizo ningún comentario ni a los medios ni nada, es una cosa que llevábamos entre nosotros y poco más puedo decir", ha explicado.