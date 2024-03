La cuarta reunión entre PP y PSOE para renovar el CGPJ se aplaza con Reynders ya de salida

La renovación del CGPJ tendrá que esperar, de la misma manera que lleva más de cinco años sin darse. La reunión entre PP y PSOE con la mediación de Bruselas que iba a celebrarse este miércoles se dará más adelante mientras el comisario de Justicia, Didier Reynders, ya está inmerso en la carrera para ser el próximo presidente del Consejo de Europa. Las fuentes consultadas por 20minutos han confirmado que "la mediación seguir" y que se buscará una nueva fecha, incluso pese a que este encuentro se antojaba decisivo para desbloquear la situación. Además, el plazo dado por la Comisión Europea acaba el próximo día 31 en teoría.

Eso sí, Reynders estará 'ausente' al menos el tiempo que dure la campaña para el Consejo de Europa; volvería a su puesto de comisario si no gana el puesto, algo que ya ha sucedido con otros como Margrethe Vestager (que se postuló a presidir el BEI) o Jutta Urpilainen, que se presentó a la presidencia de Finlandia y cayó en primera vuelta.

Estos días ninguna de las partes era optimista sobre el acuerdo pero el propio Reynders ya había dicho tras la última reunión celebrada en Estrasburgo que tenía mejores sensaciones y que había visto "algunos avances". En cambio, tras tres encuentros la realidad es que apenas se han movido las posiciones, tal como asumen sobre todo desde el PP. De hecho, Génova asume que "después de marzo llegará abril", por lo que la mediación podría darse ya sin Reynders en caso de que este no siga como comisario.

El PSOE y el PP siguen "congelados" para renovar el CGPJ. "No ha habido ningún avance", aseguró a la salida del encuentro en Francia la parte popular, con Esteban González Pons, que acusó al Gobierno de no dar "un paso adelante en favor de la independencia judicial" en la misma semana en la que se votó en el Congreso la ley de amnistía. Aquel contexto no ayudó, pero ninguno parece ser el propicio para el pacto final.

"Nosotros no nos vamos a rendir ni nos vamos a cansar de seguir sentados", sostuvo Pons ante los periodistas: "Exigimos un nuevo modelo e independencia para los jueces, no será por nosotros". Desde Génova, con todo, sostienen que no tienen prisa y que su objetivo es que los políticos "quiten sus manos" de la elección de los jueces.

Por su parte, Félix Bolaños mantuvo el mismo tono aunque con distintas razones. Eso sí, el ministro de Justicia se mostró más optimista que Pons, y coincidió con el comisario. "Tengo una larga tradición de negociación tanto en el país que yo conozco como en la Comisión y creo que nunca hay que fijar una fecha fija", asumió Reynders. "El hecho de que estemos sentados, que estemos hablando e intentando acercar posiciones, que intentamos comprender al de enfrente y también que nos comprendan a nosotros, eso ya es un progreso y es un avance", resumió un Bolaños que mandó también un aviso al PP: "Cumplir la Constitución y cumplir la ley no se pueden condicionar a nada".

El CGPJ lleva más de cinco años en funciones; se tendría que haber renovado en 2018. Finalizó su mandato concretamente el 4 de diciembre de ese año y desde entonces han sido pocos los acercamientos entre PSOE y PP, siempre viciados por el clima de tensión política que envuelve a España en los últimos tiempos. La mediación de Bruselas fue una propuesta de Alberto Núñez Feijóo a finales de 2023 que el Gobierno aceptó. Las dos partes mantienen que por ellas "no quedará", pero el acuerdo final parece todavía muy lejano. El siguiente episodio ya no será en territorio neutral, pero sin fecha... de momento.