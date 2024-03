El presidente del CGPJ denuncia que "no hay precedentes" de una amnistía concedida a cambio de una "contraprestación onerosa"

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha remitido un comunicado en el que justifica su voto en blanco al informe del Consejo sobre la amnistía y explica con detalle su postura frente a la medida de gracia. A lo largo de diez folios, el jurista incide especialmente en la anomalía que constituye una amnistía concedida a cambio de una "contraprestación onerosa", circunstancia que "no tiene precedentes ni en España ni en el resto de naciones que han acordado medidas similares".

La amnistía, expone Guilarte, es en esencia "una medida gratuita", que "no puede arbitrarse a cambio de una contraprestación". Esto la "desvirtúa radicalmente", "desdibuja su esencial naturaleza como medida de gracia". Para explicar esto, el presidente del Consejo acude a una analogía: "Puede donarse gratuitamente un riñón pero no a cambio de precio de igual manera que no cabría indultar, menos aún amnistiar, a cambio de una contraprestación onerosa".

El jurista reivindica al comienzo del documento esta "óptica" en la que "apenas se ha incidido" en los informes jurídicos elaborados por el CGPJ y por los servicios jurídicos del Congreso y el Senado. El hecho de que la amnistía no se otorgue "gratuitamente" sino que tenga "causa contractual" es "la primera e imprescindible reflexión" que ofrece el escrito de Guilarte. El presidente del órgano de gobierno de los jueces se muestra sorprendido por el "silencio de la faraónica exposición de motivos sobre el precedente contractual que sin duda causaliza decisivamente la proposición de ley".

