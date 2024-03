El PSOE asegura que "nunca" optará por "políticas que dividan" como el referéndum

El referéndum de autodeterminación no será, ni ahora ni a futuro, una opción para el PSOE, o eso ha asegurado este lunes su portavoz, Esther Peña, en una entrevista en TVE. "Seré rotunda: el PSOE no está en ninguna negociación que hable de rupturas, referéndum o divisiones: la política socialista respecto a la convivencia en Cataluña con España es la de ir juntos con políticas de normalización, amnistía e indultos", ha aclarado Peña después de que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, afirmase que su partido ya habla sobre un referéndum de independencia en sus reuniones con el PSOE.

Los socialistas no solo niegan esta parte, sino que también aseguran que los partidos independentistas nunca les encontrarán en políticas que dividan, como a su juicio es el referéndum pero no la amnistía o los indultos. Por ello, "ni está encima de la mesa" ni es su "voluntad" apoyar ningún tipo de referéndum, aunque son conscientes de que no pueden hacer renunciar a ningún partido a sus "máximas políticas", lo que no implica que las posiciones socialistas sean diferentes.

En cualquier caso, Peña no ha querido dar más detalles sobre las reuniones del PSOE con ERC y con Junts, ni sobre si Marta Rovira y Carles Puigdemont son interlocutores en las mismas. "La discreción ha sido una buena receta para las reuniones y vamos a continuar en ella", ha zanjado la portavoz, que ha insistido en que serán los acuerdos los que se expliquen a la ciudadanía, pero no las negociaciones. Lo que sí ha hecho es desmentir a Rovira, asegurando que el tema del referéndum no ha estado sobre la mesa de ninguna de ellas, "ni lo hemos hablado, ellos lo conocen", ha aclarado. Por ello, los socialistas no harán con el referéndum, "de la necesidad virtud", una posición que sí defendieron con la amnistía y los indultos.

Una cuestión electoralista

Peña ha enmarcado lo que ha dicho Rovira en una cuestión electoralista debido a la proximidad de las elecciones al Parlament catalán el próximo 12 de mayo. "Estamos en periodo preelectoral y hay posiciones de máximos. Entre ERC y Junts hay una batalla para ver quién es más independentista o maximalista en sus posiciones", ha destacado.

Sin embargo, no ha llegado a confirmar si el Consejo de Ministros de este martes aprobará este martes la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Parlament de admitir a trámite una Iniciativa Legislativa Popular que pide la declaración de la independencia de Cataluña. "Fuimos claros, no nos gustó políticamente ni en ningún caso lo que surgió de esa propuesta. Los letrados del Parlament han confirmado diferentes informes en contra. No obstante, vamos a esperar mañana, vamos a esperar al Consejo de Ministros, no me quisiera anticipar si finalmente sucede y en qué términos", se ha limitado a decir.