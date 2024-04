Comisiones, transferencias, tarjetas... todas las formas de ahorrar dinero en los cargos más habituales de tu entidad bancaria

La inmensa mayoría de los españoles -el 98%, según el Banco Mundial- posee una cuenta bancaria donde gestiona su dinero, recibe la nómina mensual o tiene domiciliados sus recibos de agua, luz, teléfono o gas.

Sin embargo, este servicio conlleva una serie de gastos de los que en muchas ocasiones no somos conscientes y que se multiplican si no cumplimos una serie de requisitos o tenemos contratados otros productos de nuestra entidad bancaria.

En otras ocasiones, simplemente por puro desconocimiento no sacamos rendimiento a nuestro dinero. Según datos del Banco de España, en diciembre de 2023, casi 900.000 millones de euros estaban depositados en cuentas corrientes remuneradas al 0,15%, lo que supone que "el 87% de la liquidez de los hogares españoles no generó absolutamente ninguna rentabilidad", señalan los analistas del comparador financiero HelpMyCash.

"Desafortunadamente, todavía existe el mito de que se necesita ser financiero o economista para entender las finanzas. Nada más lejos de la realidad. La clave para una buena gestión del dinero es la educación financiera, tan básica que está al alcance de todos", destacan.

En este sentido, los expertos de HelpMyCash han compartido una serie de consejos que a las entidades bancarias no le interesa que conozcas para que sigas pagando de más por una serie de servicios que en muchos casos puedes obtener de forma gratuita.

Cuentas sin comisiones

Que los bancos cobren algún tipo de comisión por prestar servicios entra dentro de los habitual. El problema es que en muchas ocasiones esas cantidades se disparan si el cliente no cuenta con una fuerte vinculación con la entidad de turno, es decir: si no cumples ciertos requisitos (nómina, pensión o ingreso regular, domiciliación de recibos, tarjetas de crédito...) o cuentas con productos contratados (seguros, planes de pensiones...).

En este escenario, las cuentas de los nuevos bancos digitales se posicionan como una excelente alternativa, ya que ofrecen la gratuidad en el mantenimiento y la gestión y una tarjeta de débito también sin coste. "Además, estas nuevas cuentas online totalmente gratuitas ya no son patrimonio exclusivo de los bancos digitales o neobancos, sino que la gran banca se ha apuntado a ofrecer estos productos”, señalan los expertos de HelpMyCash.

Por ejemplo, BBVA comercializa la Cuenta Online Sin Comisiones, Banco Sabadell, la Cuenta Online Sabadell, la Cuenta Clara de Abanca o la Cuenta Online Santander.

Transferencias inmediatas gratis sin esperar a 2025

Otras comisiones habituales son las que afectan a las transferencias inmediatas, un tipo de transferencia bancaria que llega a su destino en menos de 10 segundos y que funciona gracias al esquema europeo SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst).

La gran mayoría de bancos ofrecen a sus clientes el servicio de transferencias inmediatas y cobran por ello. Actualmente, el coste oscila entre los 0,95 de Banco Sabadell y los doce euros de Bankinter, aunque hay entidades que varían la comisión en función de la cantidad traspasada. El importe máximo de una transferencia inmediata es de 100.000 euros.

Sin embargo, esta situación cambiará el próximo año 2025. El Parlamento Europeo ha aprobado una actualización de la normativa de pagos europea que obliga a que todas las transferencias sean gratuitas e inmediatas. La buena noticia es que no tienes que esperar hasta el próximo año si no quieres debido a que hay entidades como Evo Banco o Pibank donde ya no tienen ningún coste.

También hay que pagar en la mayoría de bancos una comisión del 3% por pagar con tarjeta en una divisa distinta al euro. No obstante, hay excepciones que permiten ahorrar mucho dinero cuando se viaja al extranjero, como el neobanco N26, que cuenta con una tarjeta que permite retirar gratis tres veces al mes y, además, no cobra gastos por pagar en otra moneda.

Ahorro remunerado

Por otra parte, muchos clientes desconocen que con la subida de los tipos de interés los bancos emprendieron la remuneración del ahorro, aunque con dos estrategias diferentes. Los bancos europeos han apostado por los depósitos, mientras que en España las mejores ofertas se concentran en cuentas remuneradas.

Desde HelpMyCash señalan que "dentro de los bancos europeos que comercializan depósitos se pueden encontrar ofertas que se quedan cerca del 4%, como son los plazos fijos de Novum, que se sitúan en el 3,90%, o de la entidad Fjord Bank, con un 3,60%".

En el apartado de cuentas remuneradas, "las mejores ofertas llegan hasta el 4%, como es el caso de la Cuenta de Ahorro de Trade Republic o la Cuenta Inteligente Bienvenida Evo con un 2,85% para un importe máximo de 30.000 euros".