PP y Ciudadanos rompen las negociaciones para las elecciones catalanas y Adrián Vázquez dimite como secretario general

El Partido Popular y Ciudadanos han confirmado este viernes que no concurrirán juntos a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo y han lamentado la "imposibilidad" de llegar a "un acuerdo satisfactorio para todas las partes", mientras que Adrián Vázquez ha decidido dimitir de su cargo de secretario general de Ciudadanos, poco más de un año después de asumirlo al no poder "ofrecer" su compromiso "a una causa en la que no cree".

Así se recoge en un comunicado conjunto que ha difundido Ciudadanos y que se produce después de que en las últimas horas su líder en Cataluña, Carlos Carrizosa, haya expresado su rechazado a integrarse en el PP.

"Desde las direcciones nacionales del partido Ciudadanos y el Partido Popular queremos lamentar la imposibilidad de haber podido llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes, a pesar de la honesta voluntad compartida de alcanzar un entendimiento", señala el comunicado conjunto.

Además, añaden que, "aunque el contexto político y la deriva de la mayoría parlamentaria que da apoyo al Gobierno exige medidas excepcionales, las tensiones internas así como el ruido externo que estas han producido han hecho imposible poder alcanzar una solución común que pudiera dar acomodo a la voluntad de ambas partes".

Por su parte, Adrián Vázquez ha trasladado su dimisión a través de un comunicado, en el que afirma que "no puede ofrecer" su compromiso "a una causa en la que no cree".

"He decidido dar un paso al lado y poner mi cargo de secretario general a disposición de mi partido, con carácter inmediato, para que sean otros quienes tomen las riendas de ahora en adelante", ha agregado el también líder 'naranja' en Bruselas.