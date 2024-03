Carrizosa rechaza la integración en el Partido Popular para las elecciones catalanas: "¿Nos llevarán amordazados a una lista del PP?"

El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha rechazado rotundamente este viernes la "integración" de Cs en las listas del PP de cara a las elecciones catalanas: "Aquí no queremos la integración ¿Nos van a llevar atados y amordazados a unas listas del PP?".

A pocas horas de que el Comité Nacional del partido se reúna en Madrid para tomar una decisión sobre la oferta de los populares, el líder de los naranjas ha afirmado en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 que el rechazo a la integración es "unánime". Asimismo, ha asegurado que de la reunión "no saldrá nada que no esté avalado por el partido en Cataluña".

Carrizosa ha defendido así la opción de concurrir a las elecciones en coalición el PP y ha chocado con el secretario general de Cs, Adrián Vázquez. “Habría que preguntarle qué incentivos puede tener el señor Vázquez para sostener que la integración en Cataluña es una buena idea para la sociedad catalana", ha indicado, a la vez que ha considerado que la opción de adherirse a la candidatura del PP sería "dejarse matar".

Además, ha sostenido que tiene “el compromiso de la dirección permanente del partido de que se escuchará y atenderá lo que digamos desde Cataluña". Por ello, se ha mostrado convencido de que en la reunión de este viernes se rechazará la oferta de adhesión al PP: "No cabe imaginar que el comité nacional acabe decidiendo una integración, estoy convencido de que no va a ser así".

"¿Una integración qué significa? ¿Me van a llevar atado y amordazado a unas lista del PP para que me integre, o a algún compañero que no quiera? Aquí no queremos la integración ¿Nos van a llevar atados y amordazados?", se ha preguntado.

Carrizosa ha sostenido que la mejor opción sería una coalición entre Cs y el PP "apoyada por la sociedad civil", pero de no ser así ha defendido que su partido concurra en solitario.