Puigdemont volverá a España si puede ser investido: ¿Podría ser detenido al entrar en el país? ¿Puede ser investido desde Bruselas?

El 31 de octubre de 2017, Carles Puigdemont ofreció su primera rueda de prensa en Bruselas, en el Club de Prensa de la capital belga. Hasta allí llegó desde Cataluña apenas un mes después del referéndum ilegal del 1-O y de la declaración de independencia apenas unos días antes, y desde entonces allí ha permanecido, eludiendo la orden de detención nacional y europea que pesa sobre él, trabajando como eurodiputado (y con el aforamiento que conlleva el cargo como garantía).

Ahora, el expresidente catalán podría volver a Cataluña como candidato de Junts en las próximas elecciones catalanas del 12 de mayo, toda vez que la ley de amnistía afronta la fase final para su aprobación y todas sus cuentas pendientes con la justicia quedarán extintas. Si el presidente cuenta con los votos, volverá a España para ser investido por el Parlament, tal y como anunció este jueves desde Elda (Francia). ¿Podría ser detenido entonces? ¿Podría volver durante la campaña? ¿Puede hacer campaña desde Bélgica? ¿Puede ser investido sin acudir a España?

Todo dependerá de los tiempos de la amnistía

No es la primera vez que Puigdemont realiza una campaña desde fuera de España, ya que se presentó a las elecciones catalanas de 2017 y 2021 y fue elegido eurodiputado en 2019 cuando ya se encontraba fugado en Bélgica. El expresidente no es inelegible según las leyes españolas, ya que no ha sido ni condenado ni inhabilitado al no haber sido aún juzgado por las causas del procés.

En ese sentido, lo cierto es que no está nada claro si el expresidente catalán sería detenido si vuelve a España para ser investido. Todo depende de diferentes factores:

La orden nacional de detención que tiene activa por la causa del procés: en teoría, si Puigdemont vuelve a España durante la campaña o para su investidura, debería ser detenido en aplicación de la orden de detención que pesa sobre él, siempre que un juez ordene la misma para poner al expresidente a disposición de la justicia.

que tiene activa por la causa del procés: en teoría, si Puigdemont vuelve a España durante la campaña o para su investidura, debería ser detenido en aplicación de la orden de detención que pesa sobre él, siempre que un juez ordene la misma para poner al expresidente a disposición de la justicia. La aprobación, la entrada en vigor y la aplicación de la ley de amnistía: una vez que la justicia deba aplicar la amnistía, los cargos de los que se acusa a Puigdemont y las ordenes de detención quedarán extintas, por lo que los tiempos serán importantes a este respecto: aunque la ley de amnistía quede aprobada, como esta previsto, a finales de mayo, los tribunales tendrán la última palabra sobre los tiempos de su aplicación.

¿Podría entonces Puigdemont ser detenido? Dependerá todo de los tiempos: si se presentase mañana en Cataluña, podría ser detenido en virtud de las órdenes de detención que pesan sobre él, pero si lo hace con la ley de amnistía aprobada, podría quedar libre. Aunque él mismo ha explicado que volverá a España para una eventual investidura, sí que podría volver para ser detenido durante la campaña y acaparar los focos durante la campaña. Hay que recordar, además, que cuenta con la condición de aforado por el Parlamento Europeo.

¿Puede ser investido de forma telemática?

En caso de que los tiempos no favorezcan a Puigdemont, todo hace indicar que no podría intentar una investidura telemática: ya en 2018 el Tribunal Constitucional suspendió la posibilidad de una investidura telemática, y en 2019 sostuvo que el candidato debe asistir presencialmente a una investidura en la que el candidato "solicita la confianza de la Cámara", aunque desde la defensa de Puigdemont sostienen que el mundo ha cambiado desde entonces y hasta el Constitucional celebra Plenos telemáticos. Si decidiese intentar una investidura telemática, serían la Junta Electoral y el Constitucional quienes tuviesen la última palabra.