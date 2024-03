El gurú del 'fitness' Richard Simmons, tras publicar un preocupante mensaje sobre la muerte, revela que padeció cáncer de piel

Richard Simmons, quien se convirtiese en toda una personalidad televisiva en Estados Unidos gracias a sus vídeos de aerobic y fitness con los que animaba a hacer ejercicio desde casa, ha revelado recientemente que le diagnosticaron cáncer de piel "hace muchos años" con un mensaje que ha preocupado a sus seguidores por cómo habla de la cercanía de la muerte.

Simmons, que multitud de seguidores consideran un gurú contra la obesidad y que ahora tiene 75 años, se hizo muy rico gracias a las ventas de los VHS y DVD en los que entrenaba y hacía entrenar a sus espectadores. Ahora, ha compartido la noticia a través de Facebook apenas un día después de retractarse del mensaje en el que alarmó a sus fans.

En el segundo mensaje, ha asegurado que notó un "bulto de aspecto sospechoso" debajo de su ojo derecho y que fue su dermatólogo, quien determinó que era un carcinoma de células basales, la forma más común de cáncer de piel.

"Me siento en su silla y me lo miró a través de una lente de aumento. Me dice que tendría que rasparlo y ponerlo bajo el microscopio. Ahora me estoy poniendo un poco nervioso. Y vuelve unos 20 minutos después y dice la palabra con 'c'. Tienes cáncer. Le pregunto qué tipo de cáncer y dice 'carcinoma de células de Basilea' [sic]. Le dije que no me insultara. Él se ríe", ha narrado.

A continuación, Simmos ha detallado cómo otro médico especializado en dicha enfermedad comenzó a quemarle la piel "para eliminar las células cancerosas" y que lo hizo "sin anestesia". Aunque lloró, ha puntualizado, el doctor le secó la lágrima porque no se puede llorar en esa operación. "El ardor me estaba matando. Y duró unos 30 minutos", ha escrito.

Ha explicado que, cuando regresó poco después, el médico le reconoció que no había conseguido extirparlo al completo, por lo que repitió la quemazón, aunque esta vez no lloró, sino que se decidió por "apretar con fuerza los dientes". No fue hasta en una tercera ocasión que consiguió eliminarlo.

A pesar de ello, los fans se han quedado intranquilos, pues pocas horas antes había publicado otro escrito en el que afirmaba que se estaba "muriendo", si bien les pedía a sus seguidores que no estuviesen "tristes" por él.

Tras el nuevo mensaje, aclaró que no se moría, sino que eran unas palabras "sobre cómo debemos abrazar cada día que tenemos", y también dijo que sentía "la confusión". Aun así, la preocupación de los fans es real y creen que puede tener algún problema mayor, ya que acabó la publicación con un "continuará...".