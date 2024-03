Penélope Cruz habla por primera vez sobre su familia: "Son mi absoluta prioridad"

Si bien es cierto que Penélope Cruz es una de las actrices españolas más conocidas a nivel mundial, lo cierto es que sobre su vida privada apenas hay información. Ella y su marido, el también actor Javier Bardem, tienen dos hijos en común, Leo de 13 años, y Luna, de 10, aunque prefieren mantenerles alejados de la vida pública.

Para la pareja su familia es esencial y por ello intentan protegerles lo máximo posible. Aunque esta dinámica de secretismo no es nueva para la pareja, pues se dieron el 'sí, quiero' hace ya casi 14 años en una boda en la más estricta intimidad en Las Bahamas.

Por ello, que la intérprete madrileña haya querido dar detalles sobre cómo es trabajar y ser madre al mismo tiempo ha acaparado todos los titulares. Debido a su profesión, Penélope se ve obligada a dejar su casa durante largos periodos de tiempo, por lo que intenta aprovechar el tiempo en familia lo máximo posible.

"Yo trabajé mucho antes, y a un ritmo muy loco porque era lo que tocaba en ese momento, cuando hacía cuatro películas al año. Pero hoy siento que tengo mucha suerte de que lo que he ido sembrando a lo largo del tiempo, ahora me da la posibilidad de elegir qué hacer y dónde y cuándo", ha confesado en una de sus entrevistas más íntimas para la revista Elle.

De acuerdo a sus palabras, hay un requisito fundamental para que ella acepte, o no, un papel: "A veces me pueden ofrecer algo, aunque si es durante el curso o si no es en nuestra ciudad o no es en verano, solo por eso a muchas cosas he dicho que no. Y no me arrepentiré nunca". Porque, como así ha explicado, desde que nacieron sus hijos su prioridad es "estar totalmente presentes en su crianza".

Y es que, como así ha asegurado, solo por esta norma ha habido momentos que, para poder acudir a una entrega de premios en Hollywood, ha llegado a hacer vuelos de "idea y vuelta" a Los Ángeles: "Es una paliza, pero así sigo con el ritmo que marcan ellos. Son mi absoluta prioridad".

"Tengo una norma sagrada y es que no hablamos de ellos. Si algún día tienen un trabajo de cara al público, pues tendrán que aprender a enfrentarse a eso. Pero ahora mismo no toca, solo son dos niños a los que protegemos absolutamente", ha explicado Penélope ante su hermetismo en todo lo relacionado con su familia. Y es que, para ella ser madre ha sido siempre un sueño muy presente en su vida.

De hecho, la primera vez que intentó formar una familia fue mucho antes de conocer a Bardem. Aunque, sus intentos no tuvieron el éxito que a ella le hubieran gustado: "Intenté adoptar yo sola con 20 años, en un viaje a la India, pero no pudo ser".