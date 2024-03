Borrell asegura que la guerra "no es inminente" en Europa y pide no exagerar

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado este jueves que una hipotética guerra de Rusia contra los países del club comunitario "no es inminente", al tiempo que ha pedido no exagerar.

"El llamamiento a los europeos para que sean conscientes de los desafíos que afrontan es bueno, pero tampoco tenemos que exagerar. La guerra no es inminente. Oigo algunas voces que dicen que la guerra es inminente. La guerra no es inminente", ha declarado el político español a su llegada a la cumbre de líderes de la UE que se celebra en Bruselas.

El jefe de la diplomacia comunitaria ha incidido en que los europeos viven en paz y apoyan a Ucrania, pero "no son parte de esta guerra" entre Kiev y Rusia: "Solo apoyamos a Ucrania y tenemos que prepararnos para el futuro, incrementando nuestras capacidades de defensa, aumentando la capacidad de defensa de nuestra industria, pero no asustemos a la población innecesariamente. La guerra no es inminente".

Así, ha añadido que "lo inminente" es la necesidad de apoyar a los ucranianos. "No es una cuestión de ir a morir por el Donbás. Es cuestión de apoyar a los ucranianos para que no sean asesinados en el Donbás o no sean asesinados en Kiev cuando hay bombardeos", ha señalado.

Borrell ha indicado que desde el inicio de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania, el club comunitario ha proporcionado a Kiev 31.000 millones de euros en asistencia militar y que durante 2024 está previsto que la UE dé "otros 20.000 millones".

También se ha referido a la propuesta que el Ejecutivo comunitario presentó este miércoles para utilizar los beneficios extraordinarios de los activos rusos congelados por las sanciones en relación con la guerra en Ucrania, que ascienden a unos 3.000 millones de euros anuales, en financiar armas y munición para ese país principalmente.

El alto representante ha confiado en que los líderes apoyen esa propuesta de Borrell y el Ejecutivo comunitario, y en que haya consenso entre los mandatarios. "Cuento con que los líderes digan a sus ministros que aprueben rápidamente esa propuesta que proporcionará 3.000 millones al año para la defensa ucraniana", ha indicado.

Sobre las entregas de rondas de munición a Ucrania, que la UE se había comprometido a que llegaran al millón entre marzo de 2023 y 2024, Borrell ha subrayado que las donaciones ya habían llegado a las 500.000.

"Si se cuentan las exportaciones, las relaciones comerciales, la industria europea ha estado trabajando para la defensa ucraniana en alrededor de 400.000 (rondas de munición) más. Pero debemos seguir, porque incluso dos millones no sería suficiente", ha manifestado.