Asindown ha lanzado, con motivo del Día Mundial del síndrome de Down, su nueva campaña "Si solo ves el Down, te pierdes el don", que pretende desafiar algunos prejuicios que sufren las personas con síndrome de Down y demostrar sus capacidades.

Los rasgos físicos característicos de las personas con síndrome de Down generan prejuicios en la sociedad que tiende a estigmatizarles e, incluso, a limitarles. De ahí la importancia de acercar a todas las personas la discapacidad.

"La imagen preconcebida que tenemos de ellos y ellas no les identifica. Si dejamos todo esto a un lado, podemos conocer a estas personas y sus múltiples capacidades y poner en valor quienes son. Es ahí cuando nos damos cuenta de lo mucho que tienen que aportar a la sociedad", asegura Manuel Campos, gerente de la Fundación Asindown.

La campaña, desarrollada por la agencia Rosebud y producida por Somos Montaña, en colaboración con el músico Carlos Vera, se presenta con un spot en formato videoclip protagonizado e interpretado por los usuarios y las usuarias de Asindown. El mensaje en forma de canción habla sobre la importancia de mirar más allá del aspecto físico y reconoce la diversidad.

En el vídeo los chicos y las chicas desempeñan varios oficios y actividades, con el objetivo de demostrar y celebrar ese “don” de las personas con síndrome de Down.

Lucía y su don para la gimnasia (Campeona de España de gimnasia rítmica), Albert y su don para la cocina (cocinero en el restaurante de Begoña Rodrigo), Pascual para la jardinería (empleado en un club de golf de Valencia), Álvaro para las motos, Sofía para el baile, Stefano para la batería o Martín para el esquí, como ejemplos de algunas de las personas protagonistas de la canción.

Su pegadizo estribillo que dice "Cuando tú solo ves el Down, te pierdes el don", ya está siendo versionado por algunos artistas que se han querido sumar a la campaña y han compartido el videoclip a través de sus redes sociales.